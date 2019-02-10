«زاوية الراصد»

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انتشرت الحفر في الآونة الأخيرة في كثير من الأحياء والطرق الفرعيّة، بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة الشرقية. وقد بادر روّاد هذه الطرق والقاطنون حولها بوضع لافتات وأعمدة داخل إطارات لتنبيه السائقين منها، حيث أكد بعضهم أنهم تواصلوا مع الرقم المجّاني لأمانة الشرقية للوقوف على مشاكل هذه الحفر، وحلّها، إلا أنها لا تزال موجودة. والسؤال هنا: أين مراقبو الأمانة المنتشرون في المدينة من هذه الحفر؟ (تصوير: حسن الدبيس).



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