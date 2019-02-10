شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ غواصين وطفل من الغرق في جدة والان نبدء بالتفاصيل
وفي ذات السياق بين الرائد المالكي أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة تمكنت من إنقاذ طفل يبلغ ثماني سنوات يمني الجنسية من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر، وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة.
ودعا المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة جميع المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، مؤكدا ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.
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