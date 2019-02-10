شكرا لقرائتكم قبل قليل .. حساب المواطن يودع دعم فبراير في حسابات المستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن حساب متابعات الخليج 365 قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب متابعات الخليج 365⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 دعا من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل 10 فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس المقبل.

التسجيل مستمر

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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