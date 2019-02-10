، هجوم قطيع من "القردة" على صهريج ماء بتحلية وادي بن هشبل ،

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وثق مواطن مهاجمة قطيع من القردة على ساحة مجاورة لمحطة التحلية للمياه بوادي بن هشبل، بعدما تسلقوا صهريج المياه وأسوار المحطة، محاولين بذلك الدخول إلى ساحتها، إضافة إلى شربها المياه من صهريج مياه مباشرة؛ ما يُشكل خطورة بالغة لنقل الأمراض وتلوث المياه.
حيث ذكر المواطن أن المحطة والصهاريج على خطر من تلك القرود الضالة وكذالك على الماء المصدر الوحيد للمواطنين والمقيمين في مركز وادي بن هشبل التابع لمحافظة خميس مشيط ، معبرًا عن خوفه وخشيته من هجوم تلك القرود على المصدر الوحيد للشرب، مطالبًا بالتصدي لها من قِبل الجهات المعنية وإيجاد حلول سريعة قبل أن تلحق الضرر بمصدر المياه، وأيضًا شربها المياه من الصهاريج مباشرة؛ ما قد تكون بيئة خصبة لنقل الأمراض وتلوث المياه.
هجوم قطيع من "القردة" على صهريج ماء بتحلية وادي بن هشبلسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-10
وثق مواطن مهاجمة قطيع من القردة على ساحة مجاورة لمحطة التحلية للمياه بوادي بن هشبل، بعدما تسلقوا صهريج المياه وأسوار المحطة، محاولين بذلك الدخول إلى ساحتها، إضافة إلى شربها المياه من صهريج مياه مباشرة؛ ما يُشكل خطورة بالغة لنقل الأمراض وتلوث المياه.
حيث ذكر المواطن أن المحطة والصهاريج على خطر من تلك القرود الضالة وكذالك على الماء المصدر الوحيد للمواطنين والمقيمين في مركز وادي بن هشبل التابع لمحافظة خميس مشيط ، معبرًا عن خوفه وخشيته من هجوم تلك القرود على المصدر الوحيد للشرب، مطالبًا بالتصدي لها من قِبل الجهات المعنية وإيجاد حلول سريعة قبل أن تلحق الضرر بمصدر المياه، وأيضًا شربها المياه من الصهاريج مباشرة؛ ما قد تكون بيئة خصبة لنقل الأمراض وتلوث المياه.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
01:50 AM
تسلقوا الصهريج محاولين الدخول إلى ساحتها وشربوا المياه مباشرة
وثق مواطن مهاجمة قطيع من القردة على ساحة مجاورة لمحطة التحلية للمياه بوادي بن هشبل، بعدما تسلقوا صهريج المياه وأسوار المحطة، محاولين بذلك الدخول إلى ساحتها، إضافة إلى شربها المياه من صهريج مياه مباشرة؛ ما يُشكل خطورة بالغة لنقل الأمراض وتلوث المياه.
حيث ذكر المواطن أن المحطة والصهاريج على خطر من تلك القرود الضالة وكذالك على الماء المصدر الوحيد للمواطنين والمقيمين في مركز وادي بن هشبل التابع لمحافظة خميس مشيط ، معبرًا عن خوفه وخشيته من هجوم تلك القرود على المصدر الوحيد للشرب، مطالبًا بالتصدي لها من قِبل الجهات المعنية وإيجاد حلول سريعة قبل أن تلحق الضرر بمصدر المياه، وأيضًا شربها المياه من الصهاريج مباشرة؛ ما قد تكون بيئة خصبة لنقل الأمراض وتلوث المياه.
، هجوم قطيع من "القردة" على صهريج ماء بتحلية وادي بن هشبل ،
المصدر : الخليج 365
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