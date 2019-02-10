، هواوي تطلق هاتف Y7 Prime 2019  بكاميرا الذكاء الصناعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تصميمها لتمكين الشباب من الاستفادة من إمكاناتها الحقيقية

أعلنت "هواوي السعودية" عن إطلاق جهاز هواوي Y7 Prime 2019؛ وهو أحدث جهاز من السلسلة Y. التي تم تصميمها لتمكين الشباب من الاستفادة من إمكاناتهم الحقيقية، ويتميز هاتف هواوي Y7 Prime 2019 الجديد بشاشة عرض بحجم 6.26 بوصة من طراز HUAWEI Dewdrop، وكاميرا الذكاء الصناعي بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة ذات فتحة عريضة / 1.8 وبطارية هائلة تكفي لاستخدام الجهاز لمدة يومين ومعالج ثماني النواة كوالكوم من نوع Snapdragon 450. وقد تم الإعلان عنه بسعر 666 ريالاً سعوديًا.

ومن حيث المبدأ، تم تخصيص هواوي Y7 Prime 2019 لفئة شباب اليوم الأكثر نشاطًا ومشاركةً في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ومع الارتفاع الملحوظ في القنوات المرتكزة على الفيديو جاءت شاشة الجهاز من نوع HUAWEI Dewdrop - والتي ظهرت لأول مرة مع سلسلة هواوي Mate20 الرئيسة في أكتوبر- بهدف منح المستخدمين فرصة تجارب مشاهدة رائعة، بفضل النسبة العالية للشاشة مقارنة بمساحة الجهاز والتي تبلغ 86.7 بالمائة.

أمّا بالنسبة لتموضع الكاميرا، فيأتي الشق على شكل اللؤلؤ- وهو الأصغر لدى هواوي لحد الآن- ليضم الكاميرا الأمامية الممتلكة لدقة 16 ميجابكسل. وبشكلٍ أنيق على المحور الرأسي للجهاز، دون إحداث تأثير على التناظر المتناغم للتصميم شبه الكامل للشاشة.

وتحقق الكاميرا المحسنة في هاتف هواوي Y7 Prime 2019 الجديد نسبة 50 في المائة من المعلومات الضوئية مقارنة بسابقتها، وفي الوضع الليلي يجمع الجهاز بين المعلومات الخفيفة لأربع صور تم التقاطها في تتابع سريع لإنتاج صورة نهائية مشرقة ونقية ومليئة بالتفاصيل. وبالمثل في وضع HDR، فإنه يضع معًا ثلاث صور تم التقاطها في التعرضات المختلفة لإنشاء صورة نهائية مع نطاق ديناميكي أفضل. وأحد أوضاع السيناريوهات HDR المتميزة في التقاط صور للكائنات المضاءة بوساطة الإضاءة الخلفية - تسمح المجموعة الرقمية للكاميرا بالتقاط تفاصيل الكائنات الموضوعة في أجزاء داكنة من الصورة.

يأتي هواوي Y7 Prime 2019 مع معالج EMUI 8.2. إلى جانب تحسينات في الخلفية بشكلٍ يعزز انسيابية تشغيل للنظام؛ إذ يتسم نظامEMUI 8.2 بمجموعة من المقاييس المساعدة في توفير طاقة البطارية؛ الأمر الذي يساعد المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم. على سبيل المثال يوفر EMUI 8.2 وضعًا لتوفير الطاقة يعمل على تعطيل ميزات معينة على الهاتف من أجل تحسين كفاءة البطارية، وتتوافق هذه الميزات مع بطارية الـ 4000 مللي أمبير الرائدة في فئتها مما يوفر عمرًا يدوم يومين للمستخدمين اليوميين.

ويتوفر هواوي Y7 Prime 2019 بألوانٍ متعددة: الأزرق المموّج، الأسود خفيف اللمعان، والأحمر المرجاني عبر الموزّعين المعتمدين من "هواوي" في السعودية وبسعر 666 ريالاً سعوديًا.