، "الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: تدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب ،

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أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة التي شملت مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة.
وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل فيفا وهروب والخوبة والدائر ومرتفعات المنطقة والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وتشهد منطقة الباحة حالة مماثلة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الباحة والعقيق وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
كما نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة الجوف، قالت فيه إنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وفي تنبيه لمنطقة مكة المكرمة قالت الأرصاد إنها تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل مكة المكرمة وبحرة وجدة، وتمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة. وبدأت الحالة الساعة الـ22:00 من مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ10:00 من صباح الأحد.
"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: تدنٍّ في الرؤية بسبب الضبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة التي شملت مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة.
وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل فيفا وهروب والخوبة والدائر ومرتفعات المنطقة والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وتشهد منطقة الباحة حالة مماثلة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الباحة والعقيق وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
كما نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة الجوف، قالت فيه إنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وفي تنبيه لمنطقة مكة المكرمة قالت الأرصاد إنها تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل مكة المكرمة وبحرة وجدة، وتمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة. وبدأت الحالة الساعة الـ22:00 من مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ10:00 من صباح الأحد.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
01:11 AM
نبَّهت مكة بسُحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة التي شملت مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة.
وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل فيفا وهروب والخوبة والدائر ومرتفعات المنطقة والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وتشهد منطقة الباحة حالة مماثلة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الباحة والعقيق وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
كما نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة الجوف، قالت فيه إنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وبدأت الحالة منتصف الليلة، وتستمر حتى الساعة الـ08:00 من صباح الأحد.
وفي تنبيه لمنطقة مكة المكرمة قالت الأرصاد إنها تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل مكة المكرمة وبحرة وجدة، وتمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة. وبدأت الحالة الساعة الـ22:00 من مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ10:00 من صباح الأحد.
، "الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: تدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب ،
المصدر : الخليج 365
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