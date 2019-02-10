، رسميًا الهلال يواجه "بيراميدز المصري" وديًا ..22 مارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - الطرفان وقعا الاتفاقية .. وملعب الجامعة مسرحًا للمواجهة

أعلن نادي الهلال أمس عن توقيع اتفاقية إقامة المباراة الودية مع نادي بيراميدز المصري على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض يوم 22 من مارس المقبل.

وحضر مراسم توقيع العقود فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال ومحمد العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز.

وفقًا لما ذكره نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها:



"وقع نائب رئيس النادي فهد الراشد اتفاقية مع محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز المصري"؛ تتضمن إقامة مباراة ودية بين #الهلال وبيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل".

يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.