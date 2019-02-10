، رسميًا الهلال يواجه "بيراميدز المصري" وديًا ..22 مارس ،

- 1/2
- 2/2
أعلن نادي الهلال أمس عن توقيع اتفاقية إقامة المباراة الودية مع نادي بيراميدز المصري على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض يوم 22 من مارس المقبل.
وحضر مراسم توقيع العقود فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال ومحمد العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز.
وفقًا لما ذكره نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها:
"وقع نائب رئيس النادي فهد الراشد اتفاقية مع محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز المصري"؛ تتضمن إقامة مباراة ودية بين #الهلال وبيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل".
يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.
رسميًا الهلال يواجه "بيراميدز المصري" وديًا ..22 مارسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أعلن نادي الهلال أمس عن توقيع اتفاقية إقامة المباراة الودية مع نادي بيراميدز المصري على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض يوم 22 من مارس المقبل.
وحضر مراسم توقيع العقود فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال ومحمد العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز.
وفقًا لما ذكره نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها:
"وقع نائب رئيس النادي فهد الراشد اتفاقية مع محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز المصري"؛ تتضمن إقامة مباراة ودية بين #الهلال وبيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل".
يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
01:24 AM
الطرفان وقعا الاتفاقية .. وملعب الجامعة مسرحًا للمواجهة
أعلن نادي الهلال أمس عن توقيع اتفاقية إقامة المباراة الودية مع نادي بيراميدز المصري على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض يوم 22 من مارس المقبل.
وحضر مراسم توقيع العقود فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال ومحمد العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز.
وفقًا لما ذكره نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها:
"وقع نائب رئيس النادي فهد الراشد اتفاقية مع محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز المصري"؛ تتضمن إقامة مباراة ودية بين #الهلال وبيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل".
يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.
، رسميًا الهلال يواجه "بيراميدز المصري" وديًا ..22 مارس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا الهلال يواجه "بيراميدز المصري" وديًا ..22 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.