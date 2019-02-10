، الفتح يوقع مع مدافع الخليج قاسم لاجامي لمدة خمسة مواسم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع لاعب خط الدفاع قاسم لاجامي صاحب الـ 22 عامًا لمدة خمسة مواسم قادمة تنتهي في 2024 م.
وجاء ذلك بتوصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال بعد متابعته الدقيقة للاعب وما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة قوية للفريق.
من جهة أخرى، عبّر اللاعب "لاجامي" عن سعادته بالتوقيع للنموذجي، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا لتقديم أفضل ما لديه في سبيل إسعاد جماهير الفتح ومحبيه.
يُشار إلى أن اللاعب سيلتحق بالفريق مطلع الموسم القادم عقب انتهاء فترته المتبقية مع نادي الخليج.
كما مددت إدارة النادي عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم علي لاجامي لخمسة مواسم قادمة، ليصبح اللاعب بموجبه فتحاوي حتى 2024م.
وجاء التوقيع بناءً على التقرير الفني الذي رفعه فتحي الجبال المدير الفني للفريق للإدارة حيث وافقت عليه في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم.
الفتح يوقع مع مدافع الخليج قاسم لاجامي لمدة خمسة مواسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع لاعب خط الدفاع قاسم لاجامي صاحب الـ 22 عامًا لمدة خمسة مواسم قادمة تنتهي في 2024 م.
وجاء ذلك بتوصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال بعد متابعته الدقيقة للاعب وما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة قوية للفريق.
من جهة أخرى، عبّر اللاعب "لاجامي" عن سعادته بالتوقيع للنموذجي، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا لتقديم أفضل ما لديه في سبيل إسعاد جماهير الفتح ومحبيه.
يُشار إلى أن اللاعب سيلتحق بالفريق مطلع الموسم القادم عقب انتهاء فترته المتبقية مع نادي الخليج.
كما مددت إدارة النادي عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم علي لاجامي لخمسة مواسم قادمة، ليصبح اللاعب بموجبه فتحاوي حتى 2024م.
وجاء التوقيع بناءً على التقرير الفني الذي رفعه فتحي الجبال المدير الفني للفريق للإدارة حيث وافقت عليه في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
01:22 AM
جددت عقد شقيقه علي حتى 2024
أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع لاعب خط الدفاع قاسم لاجامي صاحب الـ 22 عامًا لمدة خمسة مواسم قادمة تنتهي في 2024 م.
وجاء ذلك بتوصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال بعد متابعته الدقيقة للاعب وما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة قوية للفريق.
من جهة أخرى، عبّر اللاعب "لاجامي" عن سعادته بالتوقيع للنموذجي، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا لتقديم أفضل ما لديه في سبيل إسعاد جماهير الفتح ومحبيه.
يُشار إلى أن اللاعب سيلتحق بالفريق مطلع الموسم القادم عقب انتهاء فترته المتبقية مع نادي الخليج.
كما مددت إدارة النادي عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم علي لاجامي لخمسة مواسم قادمة، ليصبح اللاعب بموجبه فتحاوي حتى 2024م.
وجاء التوقيع بناءً على التقرير الفني الذي رفعه فتحي الجبال المدير الفني للفريق للإدارة حيث وافقت عليه في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم.
، الفتح يوقع مع مدافع الخليج قاسم لاجامي لمدة خمسة مواسم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يوقع مع مدافع الخليج قاسم لاجامي لمدة خمسة مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.