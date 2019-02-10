، موجز الأسبوع: قمر السعودية فوق هام السحب.. وترفيهها يسير للأمام.. والملك يجدد العهد بضرب الفساد ،

محمد بن مسعود - الدمام - موسكو ترفع حدة التوتر مع واشنطن في الصراع "النووي".. و"البابا" في زيارة تاريخية للمنطقة

"فوق هام السحب".. جديرة هذه العبارة بأن تكون عنوانًا عريضًا للأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت المملكة القمر السعودي للاتصالاتSGS-1 ، الذي وقع ولي العهد على آخر قطعة منه في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي.

ولكن أحداث الأسبوع لم تتوقف عند هذا الحد، كما لم تتوقف تغطية "الخليج 365" كذلك، وتفاعل القراء معها، فقد أفاد تقرير أمريكي وصف بالسري بأن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد والمستشار سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي الشأن المحلي، وافق خادم الحرمين على مبادرة الفاتورة المجمعة، كما جدد - أيده الله – تأكيده لردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام. وفي حراك جديد للأمام لهيئة الترفيه، وقع تركي آل الشيخ مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في لندن والقاهرة مع كبار منتجي الترفيه لجلب أبرز العروض الفعاليات للمملكة.

وفي الشأن الدولي، صعدت موسكو من حدة التوتر بينها وبين واشنطن بإعلانها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون ستة أشهر. وفي أبوظبي حطت طائرة البابا فرنسيس بابا الكاثوليك في زيارة تاريخية الأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي.

وفي الموجز التالي تستعرض "الخليج 365" أبرز وأهم أحداث الأسبوع.

فوق هام السحب

أطلقت السعودية الثلاثاء الماضي القمر السعودي للاتصالات SGS-1 (أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة) من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية؛ الواقع شمال أمريكا الجنوبية، وكان ولي العهد قد وقّع على آخر قطعة من القمر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي بعبارة فوق هام السحب خلال زيارته لأمريكا.

وتضمن القمر السعودي الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن تأهيل عددٍ من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.

https://sabq.org/7RT2q3

https://sabq.org/crfZgR

تقرير أمريكي: "خاشقجي" لم يُذكر في الاتصالات بين ولي العهد ومستشاره

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا أمنيًا وصفته بالسري أكدت فيه ما الخليج 365 ونسب إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد السعودي والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

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الملك يجدد التأكيد: سنردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام

جدد خادم الحرمين الشريفين تأكيد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، نوقش خلالها جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

https://sabq.org/cNMtXr

https://sabq.org/3BWzrC

مبادرة الفاتورة المجمعة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعمًا للمنشآت، وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

https://sabq.org/bn9PQx

https://sabq.org/K4P5rh

الترفيه يسير للأمام

في حراك كبير لهيئة الترفيه جرى في لندن والقاهرة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة جهات بريطانية ومصرية؛ وذلك بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في السعودية، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال امتدادًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وتنوعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العروض الحية والاستعراضية، والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، وإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.

https://sabq.org/x3Tvnd

https://sabq.org/mWs7R4

https://sabq.org/QYstz6

وزارة المالية للجهات الحكومية: عدّلوا أنظمة مسيرات الرواتب

أكدت وزارة المالية في تعميم لكل الجهات الحكومية، تطبيق مقتضى قرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، وتعديل أنظمة مسيرات الرواتب بما يتوافق من قرار مجلس الوزراء.

كما شددت في التعميم على صرف فروقات العلاوة السنوية الناشئة عن عدم الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء والأوامر الملكية.

https://sabq.org/rkGK8j

الدوري السعودي ثاني أغلى مسابقة في آسيا

حافظ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قيمته السوقية في القارة الآسيوية كثاني أغلى قيمة سوقية بعد الدوري الصيني للمحترفين، والذي بلغت قيمته السوقية 2.28 مليار ريال (473,70 مليون يورو)، ومتقدمًا على الدوري الياباني الثالث في القارة؛ حيث بلغت قيمته السوقية 1.473 مليار ريال (344,20 مليون يورو).

https://sabq.org/h6VvqH

قناة "المجد" توقف مذيعًا تلفزيونيًا أثار استياء المتابعين

قررت شبكة قنوات المجد ممثلة في إدارة قناة "دال" الفضائية، إيقاف مقدم فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9 "أحمد المالكي"، بعد حادثة متصلة "الله يسعدك ويوفقك" ورد المذيع عليها بتصرف أثار استياء المتابعين. يُذكر أن المذيع قد قدم اعتذاره حينها للمتصلة.