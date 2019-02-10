طالبات ابتدائية في تبوك يبرمجن “روبوتاً ناطقاً”.. ومدير التعليم يشيد بهن

تمكّنت طالبات الصف السادس بمدرسة “ابتدائية رحيب” من برمجة “روبوت” عن طريق “الاردوينو”، وهو لوح إلكتروني من دائرة مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق يُبرمج بالحاسب الآلي . وأشاد مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العُمري بالطالبات، مؤكدا على المعلمين والمعلمات ضرورة تشجيع الطلاب والطالبات على الإبداع والابتكار والتصميم بمختلف أنواعه كمهارات أساسية تمكّنهم من مواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات سوق العمل المتنامية.

وأضاف أن هناك دورا عظيما يضطلع به المعلمون في تنمية ورعاية مواهب الطلاب واتجاهاتهم وميولهم، مثمناً لمعلمة اللغة الإنجليزية بابتدائية رحيب، عبير البلوي، توجيه ورعاية الطالبات في برمجة الروبوت. وأوضحت المعلمة البلوي أن الروبوت الذي أُطلق عليه اسم “السيد رحيب” هو “روبوت ناطق”، قابل للتطوير ومبرمَج عن طريق “الاردوينو” ويمكن التحكم فيه بواسطة البلوتوث وتطبيق خاص به على الأجهزة الذكية . وأشارت إلى أن التركيب استغرق أسبوعا، حيث تعلمت الطالبات البرمجة البسيطة على “الاردوينو”، وأن الهدف من المشروع تشجيعهن على الابتكار والتصميم وزيادة دوافعهن للتعلم الذاتي وتنمية الطموح المستقبلي في صناعة السيارات والطائرات.