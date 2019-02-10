3 مسلمات محجبات يتعرضن لاعتداء عنصري في برلين

تعرَّضت 3 مسلمات محجبات في العاصمة الألمانية برلين، إلى اعتدائين عنصريين منفصلين، خلال الساعات الماضية. وقالت الشرطة الألمانية في بيان لها إن ” امرأة مجهولة الهوية اعتدت، الجمعة، على طفلة محجبة تبلغ 12 عامًا بمنطقة نويكولن ” إذ حاولت السيدة نزع الحجاب عن رأس الطفلة، ووجهت إليها شتائم وعبارات معادية للأجانب.

وأوضحت الشرطة أن ” المرأة هددت الطفلة بوخزها بإبرة داخلها دم، وبخ وجهها بغازات مسيلة للدموع ” مضيفة أن “ المرأة لاذت بالفرار من المنطقة قبل وصول الشرطة، فيما أصيبت الطفلة المحجبة إصابات طفيفة ” . وفي ذات السياق، بيَّنت الشرطة أن مجهول وجه عبارات معادية إلى فتاتين سوريتين ترتديان الحجاب (15 و16 عامًا)، موضحة أن ” المجهول لكم وجهي الفتاتين، ثم لاذ بالفرار من المنطقة ” وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى بعد إصابة وجهيهما بجروح جراء اللكمة.