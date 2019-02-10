تعليق الدراسة في “جامعة طيبة” فرع العلا غدًا

أعلنت “جامعة طيبة”، مساء اليوم السبت، عن تعليق الدراسة في فرع الجامعة بمحافظة العلا على خلفية الأمطار والسيول التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.
وقالت الجامعة على حسابها في “تويتر”: “حرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة فإنه تقرَّر تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا ليوم الغد الأحد الموافق 5 جمادي الثاني 1440هـ”. وأشارت إلى أن القرار يأتي على خلفية “استمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية لمحافظة العلا لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق”.
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