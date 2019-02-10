“مدني الشرقية” يحذِّر من أمطار غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد تستمر إلى مساء غد

صرَّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم عن استمرار التقلبات الجوية، وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحدُّ من الرؤية الأفقية، على كل من مدينة الدمام والخُبر والظهران والجبيل والأحساء، وتمتد إلى محافظة الخفجي والأجزاء المجاورة لها، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق ١٤٤٠/ ٦/ ٤ حتى الساعة العاشرة مساء من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/ ٦/ ٥.
وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.
كانت هذه تفاصيل خبر “مدني الشرقية” يحذِّر من أمطار غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد تستمر إلى مساء غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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