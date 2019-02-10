«الغذاء والدواء» تلزم المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لوائح تختص بالمنشآت الغذائية والمنتجات التي تقدمها للمستهلكين.

وقالت مصادر في تصريحات لـ«عاجل» اليوم السبت، إن اللوائح التي أصدرتها الهيئة تتعلق بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن اللوائح تتعلق- كذلك- بالإفصاح عن الجبن المعامل، والجبن المعامل القابل للدهن، والجبن المعامل المضاف إليه زيوت نباتية.

وقالت إن اللوائح تتعلق أيضًا بالإفصاح عن اللبن، واللبن المنكه، وشراب اللبنن وكذلك شراب الشعير، ومنتجات دهن الحليب، والثلج المعد للاستهلاك الآدمي.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء طبقت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدة جهات أخرى، في يناير المنصرم، مبادرة وضع السعرات الحرارية على المنتجات الغذائية بالمملكة، ضمن مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي الغذائي وأهميته.

وتهدف المبادرة إلى التحقق من التزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات، تنفيذًا للائحة الفنية السعودية التي أصدرتها الهيئة والخاصة بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية، التي تقدم الطعام خارج المنزل.

وتنص اللائحة على وضع السعرات الحرارية على كل الوجبات، حتى يتمكن المتناول للطعام من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات أو المشروبات التي تُقدم له، ولمساعدته في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة له من ناحية السعرات الحرارية.