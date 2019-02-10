بالصور.. اكتشاف ألماس مغشوش في الركن التوعوي لحماية المستهلك بتبوك

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، أنه تم الكشف عن حالتي غش خلط الألماس الصناعي لخاتمين لإحدى السيدات، خلال ركنها التوعوي بفحص المجوهرات الذي أقامته بتبوك.

وأضافت الجمعية عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أنه تم توجيه السيدة صاحبة الخاتمين بتقديم شكوى لدى مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك «935».

وأقامت جمعية حماية المستهلك، وعلى مدى ثلاثة أيام، ركنًا توعويًّا بتبوك؛ لفحص مجوهرات المواطنين مجانًا، والتأكد من درجة نقاء الألماس والحجر الثمين، إضافة إلى نصائح للتعرف على كيفية شراء الذهب والمجوهرات.

وكانت الجمعية أعلنت أول أمس الخميس، أنها فحصت 45 عينة من المعادن الثمينة مجانًا للزوار؛ وكانت نتائج الفحص «الألماس، والذهب، والأحجار الكريمة» سليمة.

يذكر أن جمعية حماية المستهلك، أقامت أركانًا توعوية لفحص المجوهرات والمعادن الثمينة للمواطنين مجانًا، في عدة مناطق بالمملكة خلال الشهور الماضية.

وأعلنت الجمعية في 18 فبراير الماضي، أن نتائج الفحص في الركن التوعوي بمدينة الرياض كشف أن 90% من الألماس الذي تم فحصه، فئة درجة النقاء فيه (I)، وهي أدنى مستويات نقاء الألماس، كما تم اكتشاف 10% من نتائج فحص الألماس احتوائه على ألماس صناعي.

وأضافت جمعية حماية المستهلك، أن نتائج الفحص في مدينة جدة، كشفت أن 35% من الألماس الذي تم فحصه كان فئة درجة النقاء فيه (I)، وتم اكتشاف أن 60% من الألماس الذي تم فحصة في المنطق الشرقية درجة النقاء فيه (I)، وهي أدنى مستويات نقاء الألماس، كما تبيَّن لنا عند فحص الأحجار الكريمه بأن ٨٧% من العينات التي تم فحصها هي أحجار صناعية وليست أحجار كريمة طبيعية.

تأتي هذه المبادرة من جمعية حماية المستهلك إيمانًا بدورها تجاه المجتمع، وانطلاقًا من اختصاصاتها في حماية المستهلك من أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك.

ودعت جمعية حماية المستهلك، المواطنين كافة، إلى زيارة الركن التوعوي الذي تقيمه بمختلف المدن؛ للاستفادة من المواد التوعوية وخدمة إجراء الفحص المجاني للمعادن الثمينة والمجوهرات.