السعودية | تحذير جديد من “النيابة العامة”!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:25 صباحًا, 10 فبراير 2019 م
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نشرت النيابة العامة إنفوغرافيك توعويًّا عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وأفادت أن المخالفات هي : ” خدع أو شرع في الخداع بأي طريق من الطرق في أحد الأمور الآتية: ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية – ومصدر المنتج – وقدر المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
وتابعت : بيع منتجا مغشوشا أو عرضه , وحيازة منتج مغشوشا بقصد المتاجرة وصنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها أو حازها أو باعها أو عرضها.
وأضافت من المخالفات أيضا : ” استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات , تعبئة منتجا أو حزمة أو ربطه أو وزعه أو خزنه أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة واستيراد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حازها أو باعها أو عرضها واستيراد منتجا مغشوشا.
وأوضحت أن العقوبات – طبقا للمادة السادسة عشرة – تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال.
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