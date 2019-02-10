الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين للعمالة الوافدة والفئات المستثناة في السعودية 2019

ننشر لكم الآن عبر هذا التقرير رسوم العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية والجنسيات المعفاة منها، وكذلك جميع الفئات التي قد أعلنت عنها وزارة العمل في السعودية ب استثناءها في دفع المستحقات المالية، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالكشف عن 8 فئات يتم الإعفاء عنها من الرسوم المادية للعمالة الوافدة، ويتم تطبيقها بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2018، وسوف نقوم الآن بعرض كافة الفئات المستثناة من الرسوم المالية للعمالة الوافدة.

الفئات المعفاة من رسوم العمالة الوافدة من بداية العام الجديد 2019

وقد وضحت وزارة العمل حالات يتم معافاتها من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، وسوف نقوم بعرض الفئات التي وضحتها الوزارة متمثلة في الفئات التالية:

زوجة المواطن.

زوج المواطنة.

الأبناء من المواطنة لأباء غير سعوديين.

المنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 1 و5 عمال.

عمالة مكاتب وشركات الاستقدام الفرع الخاص بتأجير العمالة المنزلية.

الجنسيات المعفاة من الإبعاد.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

في حالة المنشآت التي يزيد عمالها عن 9 يتم إعفاء 4 عمال في حالة مالك المنشأة متفرغ للعمل.

وهذا ما ورد عن وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عن الفئات التي يتم أعفاءها من الرسوم المالية مقابل الإقامة داخل المملكة، وفي حالة تواجد أي تفاصيل جديدة أخرى سوف نقوم بتوضيحها عبر تلك المقال، وقد نوهت الوزارة أنه في حالة تواجد أي قرارات بخصوص تلك الشأن سوف تعلن عن طريق القنوات الرسمية.

وزارة العمل

وعلى حسب التقارير المتاحة، سوف تبدأ السعودية بداية من 1 يناير 2018 القادم بتطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي من خلال قرار مجلس الوزراء، على أن يكون المقابل المادي للعمالة الوافدة في بداية العام الجديد ما بين 300 وحتى 400 ريال في الشهر، وذلك على حسب الأعداد المتواجدة في البلاد مقابل الوطنية، ويذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة على تحقيق مستقبل أفضل، وتسعى لتحقيق رؤية مستقبلية جديدة في عام 2030، وكذلك عن طريق العمالة الخارجية والاستعانة بالعمالة المحلية، والقضاء على البطالة، وتخطط أيضًا إلى خفض 9% من العمالة مع حلول 2020، ويندرج هذا تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني.

الجنسيات الأربعة المعافاة بالترتيب من الرسوم المالية في القطاع الخاص



وهناك أربعة فئات تم الإعفاء عنهم من الرسوم المالية من خلال القطاع المالي في المملكة وفقًا لما صرحت به وزارة الجوزات داخل المملكة العربية السعودية وتتمثل الفئات الأربعة المعفاة بالترتيب كالتالي:-

الجنسية الفلسطينية بوثيقة مصرية

اتحاد ميانمار

تركستان

المقيم البلوشي

ومن خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية الذي يسعى لتقديم كل ما هو جديد في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى توفير القرارات والبيانات الرسمية المتخذة من الجهات الحكومية لشأن المجتمع السعودي فقط تابعونا من أجل الاستعلام عن جميع المعلومات الصحيحة للفئات المعفاة والعمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية، انتشرت الشائعات حول تعديل رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، ولكن جاء رد وزارة العمل والتنمية بالنفي على تلك الشائعات مؤكدة على عدم وجود أي تعديلات رسمية بخصوص تلك الشأن وفي حالة تواجد أي تغيرات سوف يتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوت الرسمية، ولكن كما صرحت وزارة العمل في المملكة أن الرسوم ما زالت كما هي، ولا يوجد أي تغيرات أخرى منذ أن وضعت بداية العام الماضي، إلى أن تصل إلى الخطة الزمنية الموضوعة في تنفيذ وتطبيق الرسوم الجديدة على المرافقين.

تحديثات بخصوص الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين للعمالة الوافدة والفئات المستثناة في السعودية

تحديث.. الجوزات السعودية قامت بنفي كل ما تردد حول تواجد فئات من المقيمين يمكن لهم تجديد الهوية بدون الحصول على رسوم مادية لرسوم المرافقين، وجاء هذا القرار تأكيدًا على الشائعات التي انتشرت بخصوص تلك الشأن، ولم يتم الإعلان عن أي تغيرات في قرار الرسوم السعودية، وما زلت إلى الآن وهي على الأسعار المعلن عنها في بداية العام.

ومن الجدير بالذكر أن جاء الرد على سؤال أحد الصحافيين عن أنه بالإمكان استثناء بعض الجنسيات والتي من بينها السورية واليمنية من دفع الرسوم وذلك من المملكة مراعاة لجميع الظروف الاجتماعية والأمنية والسياسة للمقيمين في الدول العربية.