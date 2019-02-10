موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 رابط الدخول إلى بوابة المتدربين عبر بوابة RAYAT

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب المهني في الكلية التقنية داخل المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة التعليم التقني عبر رابط موقع نظام رايات الكلية التقنية، الموقع يمكن كافة المتدربين والمتدربات من الحصول على جميع التفاصيل التي تخص الدراسة على مدار العام الدراسي، فضلا على توفير كافة الخدمات بكل الطرق السهلة الممكنة بشكل إلكتروني من على الإنترنت، وتم تطبيقه مُسبقًا على المرحلة الأولى في الفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1439هـ في جميع الكليات التقنية داخل المملكة العربية السعودية، على أن يتم تطبيق النظام مرة أخرى على كافة المعاهد الصناعية الخاصة بالعمارة والتشييد للمرحلة الثانية في العام التدريبي القادم.

أهداف موقع نظام رايات الكلية التقنية

ويهدف هذا المشروع نظام رايات الكلية التقنية إلى تطوير جميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمتدربين في المعاهد والكليات الحالية.

موقع نظام رايات يسعى في المقام الأول لتطبيق وتنفيذ البرنامج العالي والعالمي من أجل الارتقاء التعليمي وحدوث طفرة في المجال التعليمي والممارسة.

العمل على الربط بين أحدث تقنيات في التعليم والمدربين والمتدربين أيضًا.

يسعى لتشكيل قاعدة بيانات موحدة لجميع المناهج والخطط والمدربين والمتدربين والمقررات.

العمل على تحسين جودة المعلومات والبيانات.

إتباع المسار التدريبي الإلكتروني.

الحرص على التطوير المستمر لحركة العملية التدريبية.

تطبيق واستخدام أحدث أجهزة ذكية.

المعاير الخاصة بالقبول في رايات الكلية التقنية

ويذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية قد وضعت عدة شروط ومعاير خاصة بالقبول في الكليات والمعاهد التقنية لهذا العام، وتتمثل تلك المعاير في النقاط التالية:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حصول الشخص المتقدم على مؤهل جامعي عالي، أو حاصل على دبلوم صحي عن طريق المعاهد الإدارية.

يجب حصول المتقدم على دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

يجب ألا يكون مقيد في أي برامج أخرى، حيث تواجد المتقدم في أكثر من برنامج يعيق التسجيل في رابط نظام رايات.

وفي حالة تواجد كافة الشروط السابق ذكرها يمكن التقديم إلى رابط موقع نظام رايات الإلكتروني الخاص بالكلية التقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية.

التقويم التدريبي 1439/1440 هـ

أما عن المواعيد التي حددتها الكلية التقنية داخل المملكة العربية السعودية من خلال التقويم التدريبي للفصل الأول 1440 هجريًا، وذلك لجميع المتدربين والمتدربات.

خطوات لمعرفة اسم المستخدم لحسابك في رايات

التقويم التدريبي 1439/1440 هجريا

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في حساب رايات الكلية التقنية وتتمثل في الآتي:-

آلية التقديم في نظام رايات

معرفة اسم المستخدم لحسابك في رايات

وإليكم الآن كافة التفاصيل الداعمة لنظام رايات الكلية التقنية والتي أطلقتها كافة الكليات والمعاهد التقنية داخل المملكة العربية السعودية من أجل كافة المتدربين والمتدربات.

ما هو نظام رايات الكلية التقنية

آلية التقديم في نظام رايات

فهو نظام يدعم المتدربين والمتدربات للقيام بكافة الأشياء التي تتعلق بالكلية التقنية، متمثل في معرفة الجداول والشعب والتعرف على الغياب والحضور.

نظام رايات

طريقة الدخول إلى نظام رايات

الزي المهني للكلية التقنية رايات

خدمات موقع رايات الكلية التقنية

الانفو جراف التالي يوضح وبوضوح كافة التفاصيل الخاصة بالزي المهني الجديد الخاص بالمتدربين لجميع الكليات التقنية في المملكة.

رابط تسجيل الدخول في موقع نظام رايات الإلكتروني

الزي المهني للكلية التقنية رايات

وعلى الأشخاص الراغبين في التسجيل والدخول إلى موقع نظام رايات يمكنكم الدخول المباشر على الرابط التالي “موقع نظام رايات الإلكتروني“.

يتيح النظام فرصة للمتدربين في التسجيل لمعرفة جميع المقررات الدراسية والخطة الموضوعة.

يمكن أيضًا الحصول على جميع المعلومات المتاحة لكافة الشعب والأقسام.

إتاحة طباعة الجداول الخاص بهم على الإنترنت.

إمكانية الاستعلام والاستفسار عن الغياب والحضور.

طريقة معرفة اسم المستخدم في حساب رايات وسوف نعرض عليكم الآن الخطوات اللازمة من اجل الحصول على اسم المستخدم في حساب رايات للمتدربين:- قم بالدخول أولا على صفحة رايات من خلال الرابط الموضح أعلاه.

قم بالدخول على النافذة الخاصة بالمتدربين والتي تتواجد في أسفل الصفحة.

قم باختيار (خدمة الاستعلام عن الرقم التدريبي واسم المستخدم).

قم بعد ذلك بإدخال الرقم التدريبي ورقم الهوية قم اضغط على الخيار موافق.

بعد ذلك سوف يتم ظهور لك اسم المستخدم على الحساب الخاص بك في رايات.

طريقة معرفة رقم القاعة في نظام رايات

والصورة التالية توضح لكم كيفية معرفة رقم القاعة في كلية الاتصالات والتكنولوجيات التابعة لنظام رايات الكلية التقنية، فقط قم باتباع الخطوات الموضحة في الصورة، ومن ثم سوف يتم التعرف على رقم القاعة الخاصة بك.

فيديو يوضح الأهداف العامة لنظام رايات الكلية التقنية

معرفة رقم القاعة في نظام رايات

هذا الفيديو يعمل على توضيح جميع الأهداف العامة والخاصة بنظام المتدربين في موقع رايات الكلية التقنية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الموقع والخدمات الذي يقدمها لكم، كل ما عليكم فعله هو مشاهدة تلك الفيديو، وسوف يضيف إليكم كثيرًا.

تغير كلمة السر وإعادة تعين كلمة السر في نظام رايات

وإليكم الآن الرابط المباشر الذي من خلاله يتم تعين كلمة سر جديدة في حاله فقداها وسوف نشرح لكم الخطوات بالتفصل من أجل إعادة الرقم السري مرة أخرى.

أولا قم بالضغط على “ إعادة إنشاء كلمة السر الخاصة بك “.

“. ثانيًا سوف يطلب منك إدخال الرقم التدريبي.

ثالثًا سوفل يطلب من إدخال رقم الهوية.

وإملاء البيانات واضغط على الرقم الموضح ومن ثم الدخول وتغير الرقم.

كلمة السر نظام رايات

موقع نظام رايات لخدمات المتدربين

تغير كلمة السر في نظام رايات

وجاء نظام رايات لتطبيق أفضل نظام وتطبيق إلكتروني يواكب التطورات الحديثة المتطورة، وذلك حتى يتحقق رؤية المملكة في التطوير بحلول 2030 في التعاملات الإلكترونية، حيث يستخدم أنظمة عالمية من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي في المجال الخاص بالتقنية والعمل على ربط المتدربين بالمدربين داخل المؤسسة، يتمكن جميع المتدربين في معرفة نسبة الحضور والغياب والمتابعة اللحظة لمستوياتهم والمقررات عبر النظام رايات الكلية التقنية. ولقد عرضنا عليكم الآن كافة المعلومات التي تخص نظام رايات الإلكتروني، وجميع المعلومات التي تخص النظام، ولكم منا متابعة مستمرة من أجل توضيح كافة التفاصيل الخاصة بنظام رايات، وفي حالة الاستعلام عن أي تفاصيل أخرى أو وجود استفسارات جديدة راسلونا من خلال التعليقات وضعوا تعليقاتكم وسوف نجيب على الفور، كونوا بالقرب.

الكليات المتاح بها التسجيل في المقررات للمتدربين والمتدربات عبر نظام رايات

وإليكم الكليات المتاح فيها التسجيل للمتدربين والمتدربات، وقد حصرنا لكم مجموعة الكليات المتاحة للتسجيل في نظام رايات للتسجيل في الكلية التقنية.

مواعيد وأعمل الفصل الأول 1440 هجريًا

وإليكم مجموعة الأعمال الخاصة بالفصل الأول للكليات التقنية هذا العام، وتشمل الفترة المقرر فيها تسجيل المقررات للمستمرين، مواعيد طلب إعادة القيد، وطلب التأجيل، طلب تغير التخصصات، والنقل من كلية لأخرى عبر بوابة رايات الإلكترونية.

التقديم في الكليات التقنية الفصل الدراسي الأول 1439 -1440

أعمال الفصل الأول

أعلنت معظم الكليات التقنية في المملكة عن بداية التدريب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد وإليكم المواعيد.

أعزائي المتدربين : نود تذكيركم بأن موعد فتح التسجيل للمقررات التدريبية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي ١٤٣٩-١٤٤٠هــ عبر بوابة #رايات أبتداءً من يوم الأحد ٢٣ / ١١ / ١٤٣٩ هــ حتى ١٥ / ١٢ / ١٤٣٩ هــ لذا نود منكم الإطلاع على الخطة التدريبية قبل تسجيل المقررات بالجدول .

مجموعة الخدمات المُقدمة من نظام رايات

ونجد أن النظام رايات يقدم مجموعة من الخدمات المختلفة والمتنوعة للمتدربين والمتدربات في المعاهد والكليات وسوف نقوم بعرض مجموعة منها وتتمثل في التالي:-

يتيح للطالب التصفح في الموقع ومعرفة جميع الأقسام والشُعب المتاحة والمتاح التسجيل فيها إلكترونيًا.

يتيح أيضًا النظام إمكانية التعرف على دليل المقررات وتصفح أيَا الحقائب التدريبية المتاحة للمتدربين.

إمكانية الإطلاع على كافة الخطط الدراسية والجداول المقررة على المتدربين في الخطط المستقبلية التدربية عبر الموقع.

عرض جميع الجداول الخاصة بهم، ومعرفتها والإطلاع عليها، وإمكانية أيضًا طباعتها وذلك عبر خدمة عرض المعلومات الخاصة بالتسجيل.

يتمكن أيضًا المدربين والمشرفين في الوحدات التدربية متابعة لحظية من أجل رصد الحضور والغياب، بالإضافة إلى درجات المتدربين عبر البرنامج التدريبي.

البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الخدمات التدريبية، بالإضافة إلى رضا المتدربين والمتدربات والعمل على جذبهم للبرنامج.

ومن أبرز أهداف البرنامج أتمتة العملية الدراسية بالكامل.

عزيزي المتدرب المستمر: يمكنك الآن تسجيل جدولك التدريبي على نظام رايات بإتباع الخطوات التالية : الدخول على نظام رايات.

المتدربون

التسجيل الذاتي

register for classes

الفصل التدريبي ثم الاستمرار

ثم اختر المقررات من الشعب المتاحة لك

يتمكن جميع المتدربين والمتدربات عبر نظام رايات النظام التي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني من الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة من الكليات التقنية في المملكة عن طريق ممارسة أفضل التطبيقات بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى اقتصار المجهود والوقت والجهد على المتدربين والمتدربات.

ومن الجدير بالذكر أن النظام، نظام رايات الإلكتروني تم تطبيقه بداية من الفصل التدريبي الأول عن الفصل التدريبي الأول 1438/1439 هجريًا، وذلك في كافة الكليات التقنية داخل المملكة العربية السعودية، وقد أضافت المؤسسة أنه سوف يتم تطبيق النظام على جميع المعاهد الصناعية والتشيد والعمارة وذلك في المرحلة الثانية والمؤكد أنها سوف تبدأ في العام التدريبي القادم 1440 هجريًا.

ويذكر أن النظام هو نظام حديث مقدم من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني من أجل تطوير الأنظمة الإلكترونية والتي تهدق إلى خدمات المتدربين والمتدربات وذلك عبر وحدات المؤسسة في الكليات والمعاهد، ويعد هذا النظام هو أحدث التقنيات في العالم.

مزايا استخدام نظام رايات

ويتسم نظام رايات الكلية التقنية بعدة من المزايا التي يوفرها للمتدربين والمتدربات

وإليكم الآن مجموعة من المميزات التي تخص نظام رايات الكلية التقنية والذي يدعم كافة الطلاب:-

إمكانية الإطلاع على كافة المراحل بداية من مرحلة الاستعداد للتسجيل وذلك من اجل التعرف على الوضع الحالي للمتدرب قبل أن يقوم بالتسجيل النهائي.

يمكن المتدربين من الإطلاع على المعلومات الكافية من أجل التسجيل ومشاهدة وطباعة كافة الجداول الزمنية.

يمكن لكافة المتدربين والمتدربات الإطلاع والتسجل في كافة المقررات والجدول التدريبي التابع لكل مقرر.

الاختيار بين الشعب والإطلاع عليها والتسجيل فيها.

إمكانية وضع الخطة الخاصة بوضع الجدول المقرر.

يدعم خاصية الانتقال بين المقررات والإطلاع عليها والإطلاع على المواد التدريبية المختلفة.

كيفية عرض و طباعة الجدول المتدرب عبر رايات

ومن خلال الفيديو التالي فسوف نوضح لكم كيفية طباعة الجداول الخاصة بالمتدربين وذلك عبر تطبيق رايات الكلية التقنية، فقط يمكنكم اتباع التعليمات المتبعة في الفيديو.

الأسئلة الشائعة والمتكررة عن قبول متدربي ومتدربات البكالوريوس

كلية الرايات الكلية التقنية

وبهذا فقد قومنا بعرض كافة التفاصيل التي تخص العام الدراسي الجديد عن الفصل الأول لجميع الطلبة والطلاب في المملكة العربية السعودية، وفي حالة توفر أي معلومات أخرى سوف نوضحها لكم على الفور عبر رابط رايات الكلية التقنية 1440 هجريًا، وما زال هناك بحث متزايد للتعرف على رابط موقع نظام رايات الكلية التقنية من أجل الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالمتدربين والمتدربات من أجل الفصل الدراسي الجديد.

مواعيد القبول في الكليات التقنية للفصل التدريبي الثاني 1440 هـ لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي

وقد صرحت الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية أن على المتدربين والمتدربات الراغبين في الالتحاق بالفصل التدريبي الثاني عن العام الدراسي الحالي 1440 يرجى الالتزام بالمواعيد التالية، حيث يبدأ فتح بوابة القبول الموحد للبكالريوس الفترة الصباحية والمسائية في 26-2-1440 هجريًا، ويستمر التسجيل حتى 7-3-1440 هجريًا، بينما يبدأ التقديم في الدبلوم الصباحي والمسائي في 3-3-1440 هجريًا، حتى 14-3-1440 هجريًا.

مواعيد القبول في الكليات التقنية للفصل التدريبي الثاني

مواعيد القبول والتسجيل للكليات التقنية والمعاهد الصناعية للفصل الثاني 1440 هـ

مواعيد القبول والتسجيل للكليات التقنية والمعاهد الصناعية للفصل الثاني 1440 هـ التدريب التقني

مواعيد القبول والتسجيل للكليات التقنية والمعاهد الصناعية للفصل الثاني 1440 هـ التدريب التقني

طريقة تسجيل بلاك بورد رايات الكلية التقنية 1440 هـ

مواعيد القبول والتسجيل للكليات التقنية والمعاهد الصناعية للفصل الثاني من العام التدريبي ١٤٣٩/١٤٤٠ #التدريب_التقني

ومن خلال الرابط الموضح أعلى المقال رابط رايات الكلية التقنية، يمكن باستخدام اسم المرور وكلمة المرور الخاصة بالمتدربين الحصول على البيانات المطلوبة ويمكن تعديلها بكل سهولة ويتمكن أيضًا المتدرب الوصول إلى بوابة بلاك بورد بكل سهولة من أجل تحديث البيانات بشكل سهل وبسيط.

بلاك بورد الكلية التقنية

وتستثمر الإدارة التعليمية تقنية البلاك بورد مع مشاريع الطلاب المساعدة في عملية التدريب، وتقديم الدراسات القرآنية والثقافة الإسلامية، وفي علم النفس، والتربية الخاصة والطفولة المبكرة.

طريقة الرسوم التدريبية في رايات

بلاك بورد الكلية التقنية

الرسوم التدريبية في رايات

وإليكم الرسوم الإدارية المعلن عنها من الكلية التقنية عبر بوابة رايات، وكذلك عدد الساعات للفترة المسائية ويتم دفع الرسوم الإدارية مرة واحدة فقط ولا يتم استردادها مرة أخرى.

نتائج المسابقة الوظيفية الصحية عبر بوابة رايات الكلية التنقية

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إمكانية الاستعلام عن نتائج المسابقة الوظيفية الصحية (طبيب مقيم، مساعد صحي)، والتي تم الإعلان عنها من قبل، وللاستعلام عنها ادخل إلى رابط رايات السابق ذكره، وللتواصل المباشر للاستفسار عن أي مشكلة الدخول إلى الإيميل التالي ([email protected]).

تحديث.. انطلقت بداية اليوم الاختبارات النظرية عن الفصل التدريبي الأول للمعهد الصناعي الثانوي وسوف تتم الاختبارات على فترتين الفترة الأولى للمتدربين في الفرع، والفترة الثانية للمتدربين في المعهد.

مشكلة إظهار الدرجات في نظام رايات

في حالة تواجد مشكلة في إظهار الدرجات بنظام #رايات يرجى إكمال الاستبانة الخاصة بالمتدربين على هذا الرابط (رابط مباشر للاستبيان الدرجات عبر رايات) وسيتم إظهار درجاتك:

مشكلة إظهار الدرجات في نظام رايات