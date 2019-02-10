قياس تحصيلي 1440: رابط التسجيل في اختبار Qiyas التحصيلي للبنين والبنات – مواعيد الاختبارات

من خلال موقعنا نجوم مصرية نقدم لكم رابط تسجيل قياس تحصيلي 1440 وهو الرابط الذي يبحث عنه فئة كبيرة من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل القيام بالتسجيل في الاختبار التحصيلي والذي سوف نقوم الآن بتوضيح موعد التسجيل والخطوات اللازم اتباعها فضلا عن إرفاق رابط التسجيل.

التسجيل في اختبار التحصيلي 1440

عبر الأسطر التالية سنقوم بتوضيح مواعيد تسجيل اختبارات التحصيل قياس الفترة الأولى 1440 للبنين والبنات.

التسجيل التحصيلي للبنين -الفترة الأولى

بداية من اليوم الاثنين 21 يناير 2019 وحتى يوم 2 مارس المقبل.

التسجيل التحصيلي للبنين – الفترة الثانية

من يوم 21 يناير الجاري وحتى 30 مارس 2019م.

التسجيل التحصيلي للبنات

يبدأ من يوم 28 يناير.

رابط تسجيل قياس تحصيلي 1440

جدول تسجيل قياس تحصيلي 1440 للبنين والبنات

رسوم الاختبار التحصيلي قياس 1440

هذا وقد أعلن المركز القومي للتقويم والقياس بالإعلان عن قيمة رسوم الاختبار التحصيلي وفقا لما يلي؛

رسوم التسجيل المبكر؛ 100 ريال سعودي.

رسوم التسجيل المتأخر؛ 150 ريال سعودي.

الزمن الفعلي لاختبار قياس التحصيلي

وفقاً لما هو مقرر لنظام اختبار قياس التحصيلي، فإن الوقت الفعلي المحدد لإجراء اختبار قياس التحصيلي هو ثلاث ساعات، ويتم تقسيمها وفقاً لما يلي:

ساعة واحدة تخص الإجراءات والتعليمات وكتابة معلومات الطالب.

ساعتين ويتم تقسيمها 25 دقيقة لكل قسم، حيث يتضمن اختبار قياس التحصيلي 5 أقسام.

اختبار قياس التحصيلي

والجدير بالذكر،أن اختبار قياس التحصيلي يهدف إلى قياس القدرة التحصيلية للطالب في عدد من المواد الدراسية خلال فترة الدراسية، ويتم إجراء تلك الاختبار في المرحلة الثانوية لجميع الطلاب والطالبات، كما يتم الاختبار باللغة العربية، ويتضمن الاختبار في المواد النظرية وهي: التوحيد، الفقه، النحو، الصرف، الثقافة الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، البلاغة والأدب.