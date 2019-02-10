استعلام عن خدمات وافد عبر موقع وزارة العمل السعودية

يبحث الكثير فى المملكة العربية السعودية عن الإستعلام عن خدمات وافد، فهناك الآلاف الذين يدخلون المملكة سنوياً بهدف العمل ويقيمون داخلها، ولذلك قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بجهد كبير في توفير الكثير من الخدمات لهم مثل الإستعلام عن صلاحية الإقامة وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام عن موظف وافد التى يحتاجها صاحب العمل السعودى، ونحن فى “نجوم مصرية” نهتم بالجالية المصرية والعربية داخل السعودية ونوفر لهم كافة المعلومات عن أهم الخدمات التي يحتاجونها داخل المملكة، ونوضح لكم فى هذا المقال كيفية الإستعلام عن خدمات وافد، فتابعونا.

استعلام عن خدمات وافد

كما أوضحنا هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل السعودية ومكاتبها في جميع المدن السعودية بل وتوفرها إلكترونياً للتسهيل على المواطنين السعوديين والمقيمين، ونوضح لكم طريقة الإستعلام عن خدمات وافد عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل السعودية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ابحث عن أيقونة الخدمات الإلكترونية وغالباً ستجدها فى منتصف الصفحة طبقاً لتصميم الموقع الجديد.

اختر الخدمة التي تريدها.

ادخل جميع بياناتك واكتب رمز التحقق للتأكيد على العملية.

ستظهر لك الآن البيانات التى تبحث عنها.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت