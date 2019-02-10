، في "رحيب تبوك".. طالبات "ابتدائية" يبرمجن روبوتًا عن طريق "الاردوينو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشروع يهدف إلى تشجيع الطالبات على الابتكار والتصميم

برمجت طالبت بالصف السادس الابتدائي في ابتدائية قرية رحيب التابعة لمنطقة تبوك روبوتًا عن طريق "الاردوينو"، وذلك بتوجيه ورعاية من معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة عبير صالح البلوي.

وأوضحت المعلمة البلوي أن المشروع يهدف إلى تشجيع الطالبات على الابتكار والتصميم، وزيادة دافعيتهن للتعلم الذاتي، وتنمية طموحهن المستقبلي في صناعة السيارات والطائرات، وذلك عن طريق الدافع الذاتي للبحث والاكتشاف واستثمار شغفهن بالتقنية الحديثة من خلال استخدام التطبيقات والبرامج التي أصبحت في متناول الجميع.

وقالت المعلمة البلوي: "إن الروبوت الذي أطلق عليه اسم (السيد رحيب) عبارة عن روبوت ناطق قابل للتطوير، ومبرمج عن طريق الاردوينو، ويمكن التحكم فيه بواسطة البلوتوث، وتطبيق خاص له على الأجهزة الذكية. وتمت عملية التركيب التي استغرقت قرابة الأسبوع من قِبل طالبات الصف السادس الابتدائي في ابتدائية قرية رحيب بعد تعليمهن البرمجة البسيطة على الاردوينو، وتعريفهن عليه".

من جهة ثانية، قدمت المعلمة عبير البلوي ورشة عمل بعنوان (الذكاء الاصطناعي والروبوتات) لطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الابتدائية الخامسة لتحفيظ القرآن والدمج الفكري؛ وذلك بهدف تعريف الطالبات على الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة.

وفي ختام الورشة صنعت الطالبات روبوتًا مصغرًا، يعمل بالطاقة الكهروضوئية.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري بطالبات الصف السادس بابتدائية رحيب لبرمجتهن روبوتًا عن طريق "الاردوينو"، وشدد على المعلمين والمعلمات بضرورة تشجيع الطلاب والطالبات على الإبداع والابتكار والتصميم بمختلف أنواعه كمهارات أساسية، ستمكِّن الطلاب والطالبات من مواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات سوق العمل المتنامية.

ولفت إلى الدور العظيم الذي يضطلع به المعلمون في تنمية ورعاية مواهب الطلاب، واتجاهاتهم وميولهم.. مثمنا لمعلمة اللغة الإنجليزية بابتدائية رحيب عبير صالح البلوي توجيه ورعاية الطالبات في عملية برمجة الروبوت.

في حين قدمت الطالبات شكرهن لمدير التعليم على دعمه أبناءه وبناته الطلاب والطالبات، والاهتمام بهم، وتحفيزهم.