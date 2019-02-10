، شاهد.. أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم العمل الخيري مع مؤسسة "محمد بن فهد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الإسكان التنموي للمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية بالمنطقة:

شهد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة في ديوان الإمارة أخيرًا، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، بحضور مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، والأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، التي تهدف إلى دعم العمل الخيري، وتعزيز الإسكان التنموي للمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية.

ووقع الاتفاقية من طرف مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عادل بن أحمد الصالح، ومن طرف الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية المدير التنفيذي للجمعية عبده بن محمد عطيف.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عن شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، على جهوده الكريمة في دعم العمل الخيري بالمنطقة، من خلال جامعة الأمير محمد بن فهد، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.

وقال: "هذه أعمال ومبادرات عهدناها من رجل كرس ذاته وجهده في خدمة الدين ثم قادة هذه البلاد والوطن، وأفنى في سبيل ذلك من حياته عقودًا مديدة، وواصل العطاء نحو تنمية الإنسان، وتبني العمل الخيري، ودعم الشباب والفتيات لتحقيق تطلعاتهم"، سائلاً الله أن يمده بعونه وتوفيقه في أعماله المباركة، ويجعل ما يقدمه في موازين حسناته.



بعد ذلك، اطلع أمير منطقة نجران، على تقرير عن أعمال وأنشطة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، قدمه الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.