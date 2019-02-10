، الاتحاد يطالب بحكام أجانب في جميع مبارياته بالدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل حكام الفيديو المساعدين

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد تقديم خطاب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يطالب من خلاله بإسناد جميع مباريات الفريق الاتحادي المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لطواقم تحكيمية أجنبية، بما فيها حكام الفيديو المساعدون (VAR).



وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد اعتزازه ودعمه للحكم السعودي إلا أن وضع الفريق في المنافسة لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية في المرحلة المقبلة.