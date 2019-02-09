السعودية اليوم / أكثر من مليون مستفيد في ختام النسخة الثانية من مبادرة "السعودية تبرمج"



الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

اختتمت، اليوم فعاليات النسخة الثانية من مبادرة

الأمير

واستهدفت المبادرة في نسختها الثانية جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال تقديم دروس إلكترونية بأسلوب شيق وممتع لتعلم البرمجة،انطلاقا من أساسيات البرمجة وصولاً إلى الاحتراف والتأهل في سوق العمل، وتقديم ورش عمل متخصصة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتضمنت المبادرة ثلاثة مسارات تعلم مختلفة، أولها مسار (Make Code) وهو عبارة عن منصة تبسط مفاهيم التفكير المنطقي والتسلسل البرمجي، ثانيها (Java Script) لتعلم أساسيات

البرمجة باستخدام لغة البرمجة "جافا سكربت" التي يكثر استخدامها في بناء واجهات مواقع تفاعلية وأيضاً تطوير تطبيقات الجوال، إلى جانب مسار(Python) والمتعلق بتعلم أساسيات البرمجة باستخدام لغة "البايثون" شائعة الاستخدام في مجال علوم البيانات والأمن السيبراني، والذكاء

الاصطناعي.

من جانبه، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أهمية تعاون مختلف الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، لتنمية القدرات والمهارات الرقمية لأبناء وبنات الوطن، وتعزيز استخدام التقنية ومهارات البرمجة، لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مبيناً معاليه أن الوزارة

تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المهارات الرقمية لدى الشباب السعودي باعتبار ذلك أحد أهم عناصر رحلتها التحولية لتحقيق المجتمع الرقمي المنشود في المملكة.

وأوضح معاليه أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 9500 من الكوادر الوطنية في مجالات نوعية تشمل تحليل البيانات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رفع مستوى المهارات الرقمية للطلبة والمعلمين، من خلال تدريب أكثر من مليون ومائتي ألف مستفيد، و11 ألف معلم ومعلمة، والتعاون مع وزارة التعليم لإطلاق 22 مساراً تعليمياً في التقنيات الحديثة في 15 جامعة سعودية.

وأشاد المهندس السواحه، بالشراكة الاستراتيجية الهادفة والمثمرة مع مؤسسة "مسك" الخيرية، وشركة الاتصالات السعودية لإطلاق مبادرة "السعودية تبرمج"، بهدف تعزيز وتمكين ثقافة البرمجة وبناء المهارات اللازمة لأبناء وبنات الوطن لاحتراف لغة المستقبل، لسد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع رقمي واعي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة؛ منوها بجهود لجنة التحكيم،وبكل من ساهم في دعم وإنجاح هذه المبادرة التي حققت مكاسب بارزة للوطن وفي مقدمتها إحراز المملكة للمركز الرابع في الحملة العالمية "ساعة برمجة" التي شارك فيها أكثر من 100 مليون طالب على مستوي العالم.

وحث معالي الوزير السواحه، الجميع إلى مضاعفة الجهد، ومواصلة مسيرة التعليم والتدريب بكل جد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجال التقني، والمضي قدماً لرفع اسم

المملكة عالياً على مستوى دول العالم الأكثر تطوراً وتقدماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً معاليه في هذا الصدد دعم الوزارة لجميع الجهود المبذولة لبناء الجيل الواعد في مسيرة التحول الرقمي.

وفي ختام الحفل، كرم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سفراء #السعودية_تبرمج، لدورهم في نشر المعرفة الرقمية التي تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه حياتنا اليومية، وتحقيق حياة أفضل للمجتمع، حيث أثبتت هذه المبادرة مدى قدرة الشباب السعودي على الابداع في مجال البرمجة، ونجحت في استقطاب أكثر من مليون شاباً وشابة من جميع مناطق المملكة، مما يؤكد الإقبال الكبير والحماس المتزايد للشباب السعودي في السعي لزيادة معرفتهم بالبرمجة.

يذكر أن المبرمجين السعوديين حققوا مؤخرا المركز الثاني عالمياً ضمن الدول الأعلى نمواً في منصة Github العالمية والمعنية بالبرمجيات مفتوحة المصدر .

// انتهى //

23:35ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واساختتمت، اليوم فعاليات النسخة الثانية من مبادرة السعودية تبرمج، التي نظمتها مؤسسةالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية) بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية STC، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ومعالي الاستاذ بدر بن محمد العساكر رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك وعدد من مسؤولي الجهات الراعية وذات الصلة، إضافة لممثلين من القطاعات التعليمية والقطاع الخاص.واستهدفت المبادرة في نسختها الثانية جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال تقديم دروس إلكترونية بأسلوب شيق وممتع لتعلم البرمجة،انطلاقا من أساسيات البرمجة وصولاً إلى الاحتراف والتأهل في سوق العمل، وتقديم ورش عمل متخصصة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتضمنت المبادرة ثلاثة مسارات تعلم مختلفة، أولها مسار (Make Code) وهو عبارة عن منصة تبسط مفاهيم التفكير المنطقي والتسلسل البرمجي، ثانيها (Java Script) لتعلم أساسياتالبرمجة باستخدام لغة البرمجة "جافا سكربت" التي يكثر استخدامها في بناء واجهات مواقع تفاعلية وأيضاً تطوير تطبيقات الجوال، إلى جانب مسار(Python) والمتعلق بتعلم أساسيات البرمجة باستخدام لغة "البايثون" شائعة الاستخدام في مجال علوم البيانات والأمن السيبراني، والذكاءالاصطناعي.من جانبه، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أهمية تعاون مختلف الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، لتنمية القدرات والمهارات الرقمية لأبناء وبنات الوطن، وتعزيز استخدام التقنية ومهارات البرمجة، لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مبيناً معاليه أن الوزارةتولي اهتماماً خاصاً بتطوير المهارات الرقمية لدى الشباب السعودي باعتبار ذلك أحد أهم عناصر رحلتها التحولية لتحقيق المجتمع الرقمي المنشود في المملكة.وأوضح معاليه أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 9500 من الكوادر الوطنية في مجالات نوعية تشمل تحليل البيانات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رفع مستوى المهارات الرقمية للطلبة والمعلمين، من خلال تدريب أكثر من مليون ومائتي ألف مستفيد، و11 ألف معلم ومعلمة، والتعاون مع وزارة التعليم لإطلاق 22 مساراً تعليمياً في التقنيات الحديثة في 15 جامعة سعودية.وأشاد المهندس السواحه، بالشراكة الاستراتيجية الهادفة والمثمرة مع مؤسسة "مسك" الخيرية، وشركة الاتصالات السعودية لإطلاق مبادرة "السعودية تبرمج"، بهدف تعزيز وتمكين ثقافة البرمجة وبناء المهارات اللازمة لأبناء وبنات الوطن لاحتراف لغة المستقبل، لسد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع رقمي واعي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة؛ منوها بجهود لجنة التحكيم،وبكل من ساهم في دعم وإنجاح هذه المبادرة التي حققت مكاسب بارزة للوطن وفي مقدمتها إحراز المملكة للمركز الرابع في الحملة العالمية "ساعة برمجة" التي شارك فيها أكثر من 100 مليون طالب على مستوي العالم.وحث معالي الوزير السواحه، الجميع إلى مضاعفة الجهد، ومواصلة مسيرة التعليم والتدريب بكل جد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجال التقني، والمضي قدماً لرفع اسمالمملكة عالياً على مستوى دول العالم الأكثر تطوراً وتقدماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً معاليه في هذا الصدد دعم الوزارة لجميع الجهود المبذولة لبناء الجيل الواعد في مسيرة التحول الرقمي.وفي ختام الحفل، كرم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سفراء #السعودية_تبرمج، لدورهم في نشر المعرفة الرقمية التي تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه حياتنا اليومية، وتحقيق حياة أفضل للمجتمع، حيث أثبتت هذه المبادرة مدى قدرة الشباب السعودي على الابداع في مجال البرمجة، ونجحت في استقطاب أكثر من مليون شاباً وشابة من جميع مناطق المملكة، مما يؤكد الإقبال الكبير والحماس المتزايد للشباب السعودي في السعي لزيادة معرفتهم بالبرمجة.يذكر أن المبرمجين السعوديين حققوا مؤخرا المركز الثاني عالمياً ضمن الدول الأعلى نمواً في منصة Github العالمية والمعنية بالبرمجيات مفتوحة المصدر .// انتهى //23:35ت م0103

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