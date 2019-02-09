شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف البحث عن المواطن المفقود في وادي فضلاء والان نبدء بالتفاصيل

وجه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، بتكثيف جهود البحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلاء. بدوره، أجرى محافظ العلا مبارك المورقي، جولات على مراكز المحافظة الجنوبية، وفرق الدفاع المدني المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود، بالإضافة إلى تشكيل 3 لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع.



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