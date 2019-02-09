شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مستفيد من مبادرة «السعودية تبرمج» والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، عن رفع مستوى المهارات الرقمية للطلبة والمعلمين، من خلال تدريب أكثر من مليون ومائتي ألف مستفيد، و11 ألف معلم ومعلمة، ضمن مبادرة "السعودية تبرمج"، والتعاون مع وزارة التعليم لإطلاق 22 مساراً تعليمياً في التقنيات الحديثة في 15 جامعة سعودية.

وأشاد المهندس السواحه، اليوم، فى ختام فعاليات النسخة الثانية من مبادرة السعودية تبرمج، بالشراكة الاستراتيجية الهادفة والمثمرة مع مؤسسة "مسك" الخيرية، وشركة الاتصالات السعودية لإطلاق مبادرة "السعودية تبرمج"، بهدف تعزيز وتمكين ثقافة البرمجة وبناء المهارات اللازمة لأبناء وبنات الوطن لاحتراف لغة المستقبل، لسد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع رقمي واعي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة.

وحث الوزير السواحه، الجميع إلى مضاعفة الجهد، ومواصلة مسيرة التعليم والتدريب بكل جد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجال التقني، والمضي قدماً لرفع اسم المملكة عالياً على مستوى دول العالم الأكثر تطوراً وتقدماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً معاليه في هذا الصدد دعم الوزارة لجميع الجهود المبذولة لبناء الجيل الواعد في مسيرة التحول الرقمي.