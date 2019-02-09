شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مقاول جهة خدمية في القطيف بإعادة سفلتة طريق والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت بلدية محافظة القطيف مقاول إحدى الجهات الخدمية في المحافظة بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لأحد الطرق المنفذة مؤخرا في القطيف، وتحميل المقاول كافة التكاليف المالية لأعمال إعادة السفلتة، حسب النظام، وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية. وذلك بعد ظهور عدد من الملاحظات الفنية التي طرأت بعد أعمال التنفيذ في الطريق الذي يمر من بلدة النابية إلى حي الغدير بمدينة سيهات قادما من محطة الكهرباء الواقعة في ضاحية الملك فهد بالدمام.

الطبقة السطحية

وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف م. زياد مغربل أنه تم إلزام المقاول بإزالة الطبقة السطحية، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة مجددا وذلك بعد ظهور عيوب في الطبقة السطحية العليا للإسفلت، مشيرا إلى أن المشروع بطول 6 كلم و800 متر، مبينا أن الجزء المقبول فنيا بطول 4950 مترا، فيما الأجزاء التي تم الزام المقاول بإعادة إصلاحها فنيا بطول 1.850 كلم، مشددا على الجهات الخدمية التأكيد بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة، وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة.

ضبط الجودة

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إدارة المشاريع لتنفيذ مختلف المشاريع وضبط الجودة وسعيها إلى تطبيق الأسس الفنية في تنفيذ الأعمال التطويرية والخدمية، ومنها مشروعات سفلتة الطرق والشوارع، بهدف الخروج بشبكة نقل داخلية وهيكلية عالية المستوى، وتنفيذ المواصفات المعتمدة وتحميل مقاولي واستشاريي المشاريع تكاليف وتبعات ما يقع من ملاحظات في التنفيذ. وشدد م. مغربل على أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية، مشيرا إلى أن البلدية لن تقبل أي عمل يخالف ذلك، حرصا على تقديم خدمات بلدية بصورة أفضل.

مشاريع مميزة

وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع جار تنفيذها في المحافظة، موكدا أن بلدية محافظة القطيف تعمل على تنفيذ جميع الأعمال الخدمية بشكل سريع، والذي يأتي من الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتهيئة سبل الراحة، من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من خدمات بلدية. لافتا إلى أن جميع هذه المشاريع تهدف لتطوير المحافظة، واستكمال البنية التحتية واستكمال ما بدأته في الفترة الماضية، لافتا إلى أن البلدية تسعى لأن تكون محافظة القطيف والمناطق التابعة لها في أجمل وأبهى صورة من خلال المشاريع المميزة لتحويل هذه المجهودات إلى واقع ملموس من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة وفق الإمكانات المتاحة، وتقديم كل ما فيه خدمة للوطن والمواطن، واستجابة لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.