شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار غزيزة ورياح تحد من الرؤية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات متقدمة، وذلك من الساعة 10 مساء أمس حتى الساعة 10مساءً من اليوم الأحد.
ودعا المقدم الشهراني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.
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