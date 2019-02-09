شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة إحداثيات تواجه هلال أحمر الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وكان المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالشرقية فهد الغامدي قال إن غرف العمليات تلقت نحو 7155 بلاغاً، خلال العام الحالي 1440هـ، وأكد الغامدي أن عدد البلاغات في الدمام بمركز مدينة العمال بلغ نحو 1720 بلاغاً، أما في مدينة الخبر فقد وصل لـ 1413 بلاغاً، فيما جاء عدد البلاغات في مدينة الأحساء بنحو 1066 بلاغاً، وحفر الباطن بـ 1437 بلاغاً، أما في مراكز النعيرية فقد وصل 273 بلاغاً، ومدينة الجبيل 265 بلاغاً.
وكان عدد البلاغات للخفجي 392 بلاغاً، ورأس تنورة 220 بلاغاً، أما مدينة بقيق فقد جاء عدد بلاغاتها 305 بلاغات، والقرية العليا بنحو 64 بلاغاً، إذ كانت أبرز البلاغات الواردة هي للحالات المريضّة. فيما يبلغ عدد موظفي الاستقبال في غرفة عمليات الدمام 20 موظفاً يعملون في جميع النوبات على مدار الساعة.
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