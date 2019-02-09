شكرا لقرائتكم خطط مستقبلية لمنع العبث في مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد عضو مجلس إدارة نادي الإبل المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فوزان بن حمد الماضي، أن النادي شرع في وضع خطط مستقبلية لتجفيف منابع العبث في الإبل، مشيرًا إلى أن الأسواق تشكل منبعًا من منابعه، كما اتجه النادي إلى تشكيل لجان عمل طبية وإدارية تقوم بعمل دوريات جوالة في سوق الإبل المصاحب للمهرجان.

ولفت إلى أن لجان العمل تستهدف الأبواب المغلقة، كما تستعين بالجهات الأمنية للقبض على مزاولي العبث في السوق، مشددًا على أن النادي لجأ للتشهير كوسيلة من وسائل الردع الجريئة والحازمة.

وعن خطوة الإعلان عن العابثين عدّ الفوزان أنها ستكون رادعة لمن تسول له نفسه العبث، مشددًا على أنها آفة وغش وخداع وتضليل، وهي دخيلة على الإبل، وأدت إلى تأثر أسواق الإبل واهتزاز الثقة فيها.

وأكد أن النادي يسير في طريقه بجدية ويتطلع عبر خططه المستقبلية إلى محاصرة هذه الآفة وإنهائها من أسواق الإبل.

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