شكرا لقرائتكم خلل فني يقطع الكهرباء عن مستشفى رنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

وجهت صحة الطائف، مساء اليوم السبت، 3 فرق دعم طبي، وفرقة صيانة لا زالت تتمركز في مستشفى رنية العام، وذلك في أعقاب خلل فني أدى لانقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن مستشفى رنية العام.

وأوضح عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي، أن صحة الطائف تلقت إشارة من مستشفى رنية العام، والذي يبعد 370كم شمال الطائف، وسارعت إلى توجيه فرق طبية احترازيًّا، وكذلك فريق متخصص في الصيانة، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، حيث عملت المولدات الاحتياطية بالمستشفى ومركز الكلى المجاور بشكل طبيعي بعد الانقطاع الذي استمر لعدة ساعات.

ووجه مدير الشؤون الصحية، صالح بن سعد المونس، الذي تابع إجراءات المعالجة، في حينه بأن تتمركز فرق الصيانة 24 ساعة بفناء المستشفى؛ تحسبًا للطوارئ.

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