شكرا لقرائتكم فيديو.. تركي بن هذلول يتكفل بعلاج الطفلة أماني اليامي على نفقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن - نجران

صدر توجيه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بتكفله بعلاج الطفلة أماني مرزوق اليامي على نفقته الخاصة.

وأعرب والد الطفلة، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، عن شكره للأمير تركي بن هذلول على اللافتة الكريمة، سائلًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وناشدت الطفلة أماني اليامي ووالدها، عبر موقع التواصل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاجها، حيث تعاني من شلل رباعي، ليأتي التفاعل السريع من الأمير تركي بن هذلول بعلاجها على نفقته الخاصة.



مختارات تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة.. 11.5 مليار لسداد فروقات المقابل المالي



ساعات تفصلنا عن صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.