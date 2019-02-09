الشرقية .. 24 ساعة من الأمطار والبرد

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية من استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على الدمام والخبر والظهران والجبيل والإحساء تمتد إلى محافظة الخفجي والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات متقدمة، وذلك من الساعة ١٠ مساء اليوم السبت، حتى الساعة ١٠ مساءً من يوم الأحد.

ودعا المقدم الشهراني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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