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الان تتابع استمرار البحث عن مواطن مفقود في العلا.. ولجان لحصر “أضرار المنازل” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى محافظ العلا، مبارك المورقي، جولات على مراكز المحافظة الجنوبية وفرق الدفاع المدني المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلاء، وتم تشكيل 3 لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع.
جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وفقا لتغريدة للإمارة على “تويتر”.
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