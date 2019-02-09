الان تتابع استمرار البحث عن مواطن مفقود في العلا.. ولجان لحصر “أضرار المنازل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محافظ العلا، مبارك المورقي، جولات على مراكز المحافظة الجنوبية وفرق الدفاع المدني المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلاء، وتم تشكيل 3 لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وفقا لتغريدة للإمارة على “تويتر”.