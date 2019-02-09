رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة عن شهر جمادي الثاني 1440 هـ

نتابع ونرصد معكم متابعينا وزوارنا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية أخر اخبار الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية عن شهر جمادي الثاني ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف دفعات الضمان الإجتماعي وعن رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة .

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية يتم تقديمها للأسر السعودية التي تحتاج إلي الدعم من اجل مواجهة الظروف المعيشية ، وذلك في إطار الضمان الإجتماعي المقدم من الدول للمواطن السعودي ، وهي مساعدة تمنج مرة للأسرة التي تعاني من الإحتياج لمواجهة الحياة .

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن قيامها بإيداع 1.98 مليار ريال سعودي في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي ، وقد شمل المبلغ علي المعاشات الضمانية والبرامج المساندة لشهر جمادي الأخر والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء ، بالإضافة إلي بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية .

اللوائح المنظمة لصرف الضمان الإجتماعي

توجد عدة لوائح منظمة لعملية صرف برنامج الضمان الإجتماعي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في دولة المملكة العربية السعودية وهي كالآتي:

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان ، وقد أعلنت وزارة العمل علي أنه يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من خلال موقع الوزارة ، وقد أكدت الوزارة علي اتاحة كافة الأسماء عبر رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني ، ويمكنك عزيزي المتابع الإستعلام من خلال الرابط التالي هــــــــنــــــــــــــــــا