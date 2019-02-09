رابط نظام نور تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي من حساب ولي الأمر للتعليم العام والمدارس...

أتاح رابط نظام نور تسجيل الطلاب الجدد لعام 1440، حيث بدأ تسجيل الطلاب المستجدين على موقع نور بمدارس التعليم العام من حساب ولي الأمر على موقع نور التعليمي، ومن خلال الخطة الزمنية لتسجيل طالب جديد في نظام نور، سنوضح مواعيد بدء التسجيل للطلاب السعوديين وغير السعوديين، وكيفية الدخول إلى خدمات نور لإضافة طالب جديد في المرحلة الابتدائية .

وزارة التعليم السعودية أوضحت من خلال الخطة الزمنية فترات تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1440-1441 هجرياً، وعبر رابط نظام نور تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي يتم تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس التعليم العام العام والتي تمتد حتى يوم 22 محرم 1441 هجرياً، ومن خلال موقع نور تم استعراض خطوات تسجيل طالب جديد على موقع نور .

رابط نظام نور تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي

المخطط المرفق فيما بعد يوضح أنه بداية من يوم 30-4-1440، بدء فعلياً فتح رابط نظام نور تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي، لمدارس حفظ القرآن الكريم، ومدارس التعليم الأهلية، وستتوالي فترات التسجيل الأيام لأبناء المواطنين حاملي الجنسية السعودية بمدارس التعليم العام، وفق جدول الخطوة الزمنية لتسجيل طالب جديد في نظام نور، وسيتاح كذلك التسجيل للطلاب غير السعوديين، لمن يعامل معاملة السعودي وفق التوضيح المرفق أدناة .

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

تسجيل الطلاب المستجدين على رابط موقع نور، سيفعل للطلاب غير السعوديين من يعمل أباؤهم بالقطاع الحكومي، وتسجيل الطلاب من يعمل أباؤهم بالقطاع الخاص، وكل المراحل المذكورة بعالية مستمرة حتى 22-1-1440، وللطلاب من أتموا 6 سنوات أو أقل بمدة 90 يوم والتفاصيل بالصورة .

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور

ننشر بالصور خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، حيث يتم الدخول أولا إلى رابط حساب ولي الأمر وثم اتباع الخطوات التالية من اجل تسجيل طالب جديد على موقع نور المركزي.

تسجيل دخول موقع نظام نور بالسجل المدني

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين

نشر الموقع الرسمي لنظام نور رابط تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر، وتم عرض كافة التفاصيل عن كيفية الدخول من شرح الخدمات التربوية لنظام نور والتفاصيل بالكامل على الموقع المرفق.

تسجيل دخول موقع نور

بعد فتح الرابط أدناة يتم اختيار تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر واتباع الخطوات حتى يتم البدء في إضافة طالب جديد في مرحلة الصف الأول الابتدائي، الإطلاع على خطوات تسجيل طالب جديد على موقع نظام نرو لتسجيل الطلاب المستجدين تم تجميعها من خلال الصورة المبينة بعالية، ويمكن اتباع الخطوات لمن يقوم بالتسجيل لأول مرة لأبنائه والتعرف على طريقة فتح حساب جديد .

تحديث : مرحلة جديدة تصل إليها ألية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، حيث بدا استقبال طلبات تسجيل الطلاب السعودين والطالبات السعوديات،وكذلك أبناء الأمهات السعوديات ولأباء غير سعودين في الصف الأول الابتدائي بجمع المدارس للتعليم الحكومي والأهلي والمدارس المكافأة، لمن أتموا 6 سنوات أو قل بمدة 90 يوم وفق النص الموضح بالخطة الزمنية.