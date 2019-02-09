تم فتح التسجيل في نظام نور 1440 للطلاب الجدد فى السادس من شهر يناير الماضى وحتى موعد أقصاه الحادي والعشرين من شهر سبتمبر القادم , جاء ذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية .

هذا وقد أعلنت وزارة التربية بالمملكة عن بيان تؤكد من خلاله على بدء إجراءات التسجيل الإلكتروني نظام نور للطلاب المتقدمين للصف الاول الابتدائى للعام الدراسى القادم بدءاً من 6 يناير وحتى 21 سبتمبر بالنسبة للطلبة السعوديين , وبالنسبة للطلاب الغير سعوديين المتقدمين لـ نظام نور سوف يتم فتح باب التسجيل لهم فى العاشر من شهر مارس القادم .

طريقة التسجيل في نظام نور المركزى

وأيضاً بالنسبة للطلبة الغير سعوديين والذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي بالمملكة سوف يتمكنون من التسجيل في نظام نور فى الرابع والعشرين من شهر مارس, وتحدد موعد السابع من شهر أبريل القادم لتسجيل الطلاب الغير سعوديين و الذين يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الخاص داخل السعودية ,

أما بالنسبة لتسجيل الطلاب السعوديين خريجى روضات المدارس الأجنبية و الأهلية المطبقة للبرامج الدولية , والطلاب القادمين من خارج المملكة لمختلف الجنسيات سيتم فتح تسجيل نظام نور لهم إعتباراً من الثامن عشر من شهر أغسطس القادم .

رابط نظام نور الجديد

هذا وقد وضعت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عدة ضوابط لقبول الطلاب المتقدمين نظام نور 1440 تتمثل في أن لا يقل سن الطفل المتقدم للقبول في الصف الأول عن ست سنوات او أقل من ذلك بـ 90 فقط , وبالنسبة للطلاب الذين يقل عمرهم عن 6 سنوات بـ 180 يوماً فقد وضعت الوزارة عدة ضوابط يجب من المدرسة أن تتحقق منها عند تسجيل الطلاب .

وهى عبارة عن توصية مقدمة من معلمة الروضة تتضمن قدرة الطالب على الالتحاق بالصف الأول الابتدائى , كذلك وجود شهادة معتمدة من قبل روضة الاطفال تثبت إلتحاق الطفل بها لمدة عام كامل , مع وجود استمارة نمائية ثبت إتقان الطفل للمهارات النمائية .

وبالنسبة لطريقة التسجيل فعلى ولى الأمر الدخول للصفحة الرئيسية نظام نور ومن ثم إنشاء حساب جديد وإتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالتسجيل الموضحة بالموقع .