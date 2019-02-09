التسجيل في “المقطوعه” السنوية .. كيفية التسجيل لشهر جمادي أخر سنة 1440 ومعرفة عدم...

“المقطوعه” خدمة جديدة ناجحة من خدمات المملكة تقدمها للأسر محدودة الدخل و الأشد فقر من اجل رفع عبء الحياه عنهم ومساعدتهم تحت رعاية خادم الحرميين الشريفين، 500 مليون ريال سعودي تودع في ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل مساعدة جميع الأسر محدودة الدخل والتي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور داخل المملكة وأيضا التي يوجد لديها الكثير والعديد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة والمتنوعة من اجل مساعدتهم علي تحمل كافه المصاريف بشكل جيد، وتعتبر المقطوعه التي تصرف مرة واحدة أو عدة مرات وحسب ما تقرره وزارة الضمان الاجتماعي هي أعانة علي الحياه وتهدف إلي تقديم حياه كريمة ألى جميع المواطنين ومواجهه غلا الأسعار والمحروقات والكهرباء.

التسجيل في المقطوعه السنويه

المقطوعه من اهم الخدمات بالفعل الشاملة لكل الأسر والأفراد في المملكة، بلغ عدد المستفيدين حوالي 46 ألف اسره، المقطوعه مرتبطة كامل الارتباط بالدخل الشهري للإفراد أو الأسرة وعدد الأفراد والمراحل التعليمية لهم، سوف نتحدث بالتفصيل عن كيفية التسجيل في المقطوعه السنوية وكيفية الاستعلام عنها وما هي شروط الحصول علي المقطوعه وبالنسبة المتقدمين الذين يريدون ويتساءلون دائما كيف اعرف حالتي في المقطوعه، ويتم التسجيل في المقطوعه علي النحو التالي.

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه. أنشاء مستخدم جديد. أدخال رقم الهويه. أدخال تاريخ الميلاد. كتابه رقم الجوال وتأكيد رقم الجوال. كتابه كلمه المرور وتأكيد كلمه المرور. يجب أن تكون كلمه المرور حرف انجليزية كبيرة وأرقام. كتابه رمز التحقق البشري. الضغط علي علامة التعهد الموجودة بالأسفل ثم الضغط علي كلمه تسجيل. أدخال الرمز المرسل علي الجوال والضغط علي تأكيد. بعد التأكيد سوف تظهر جميع البيانات بشكل كامل. يجب تعبئة جميع الخانات الفارغة. كتابه الاسم بالكامل،الجنس،السكن،الدخل الشهري،الوظيفة،الحالة التعليمية،القدرة علي العمل، العمر. كتابة بينات السكن بشكل تفصيلي العنوان البريدي،الحي، المدينة، الشارع، كتابة كافه بيانات التواصل ورقم الهاتف، ورقم هاتف أخر أن وجد والبريد الإلكتروني أن وجد. أدخال بيانات الحساب البنكي وتأكيد رقم الحساب وإدخال اسم البنك. الإفصاح عن الدخل ( يوجد ، لا يوجد ) أو أضافه دخل. أخيرا الموافقة علي الشروط كامله.

الاستعلام عن المقطوعه برقم السجل المدني

الدخول مرة أخري إلي موقع وزارة الضمان الاجتماعي وإدخال رقم الهويه وكلمة المرور المستخدمة من قبل وعمل استعلام عن المقطوعه برقم الهويه أو من خلال رابط الاستعلام عن المقطوعه، وفي حاله نسيان كلمه المرور الضغط علي ” نسيت كلمه المرور ” وإدخال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني لكي يصل كود كلمة المرور مرة أخري علي الجوال أو البريد الإلكتروني ثم تحديثه مرة أخري أو تغييره، كما يمكن تغيير كلمه المرور بعد الدخول للموقع أيضا.

شروط الحصول عن المقطوعه

أن لا يقل سن الزوج أو الزوجة عن 35 عام. أن لا يزيد دخل الأعزب عن 3000 ريال سعودي. أن لا يزيد دخل المتزوج عن 8680 ريال سعودي. عند امتلاك أي سجلات تجارية. عدم امتلاك مزرعة خاصة. تصرف للمطلقات والأرامل والشيوخ.

كيف اعرف متى تنزل المقطوعه

العديد من المواطنين السعودين والأسر يتساءلون كيف اعرف متي تنزل المقطوعه الرد علي ذلك هو: يتمكن جميع المواطنين من الدخول علي الموقع الإلكتروني ومعرفة حاله الاستحقاق أو في حاله عدم الاستحقاق أو عدم الأهلية للمقطوعه يجب التقدم علي الفور بعمل الشكوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الاتصال برقم الشكاوى “19911”، تم تصميم هذا الرقم من اجل الرد علي جميع الاستفسارات واستعجال الطلبات المؤجلة و من خلاله يمكنكم معرفة رقم الطلب في قوائم الانتظار.