رابط حساب المواطن للتسجيل للدفعة الجديدة 15 من برنامج الدعم

أعلن حساب المواطن في دولة المملكة العربية عن إستقبال طلبات التسجيل للدفعة الجديدة بداية من الأن وحتي تاريخ العاشر من فبراير الحالي كحد أقصي من أجل الإستفادة من الدفعة الخامسة عشر عن شهر مارس ، وقد غرد الحساب من خلال موقع التواصل الإجتماعي علي أنه يمكن للمواطن التسجيل في الحساب قبل العاشر من شهر فبراير للإستفادة من الدفعة الجديدة الخامسة عشر .

التسجيل في حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في حساب المواطن ، ونقدم لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية طريقة التسجيل في حساب المواطن وهي كالتالي :-

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

ما هو حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن برنامج دعم مقدم من قبل الحكومة السعودية للمواطنين من اجل مواجهة غلاء المعيشة وكافة الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من اجل تحقيق التوزان الإقتصادي والمالي ، بعد تطبيق الضريبة المضافة .

رابط حساب المواطن للتسجيل والإستعلام عن الدفعات

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط حساب المواطن من أجل القيام بالتسجيل والإستفادة من الدفعات الجديدة ، ونرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية رابط حساب المواطن من أجل الإستعلام والتسجيل في برنامج الدعم من خلال الرابط هــــــــنـــــــا