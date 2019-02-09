نظام نور تسجيل طالب جديد 1440| طريقة التسجيل للمستجدين في الصف الأول الابتدائي

عبر رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1440-1441 سنتعرف على كيفية تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية وبالتحديد الصف الأول الابتدائي، وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية، والتي تستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد، لقبول وتسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والحكومية، وعلى حسب تسجيل الطلاب المستجدين على موقع نور.

فترات تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1440-1441، وصلت لمرحلة من تسجيل شريحة جديدة من الطلاب غير السعوديين، وخاصة من يعمل أباءهم في القطاع الحكومي، بجانب استمرار تسجيل الطلاب من الشرائح السابقة والتي بدأت بتسجيل الطلاب الجدد في مدارس تحفيظ القرآن التب ها مفاضلة، والتي كانت قد انطلقت منذ الرابع من جمادي أخر 1439 هجرياً، وسنرفق رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1440 .

موقع نظام نور تسجيل طالب جديد 1440

الشرح المبين أدناة يقدم شرح مبسط لطريقة الدخول إلى موقع نظام نور تسجيل طالب جديد 1440، حيث يعرض خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في موقع نور لتسهيل العملية على من يقوم بالدخول لأول مرة، ويتم ذلك بعد التوجه إلى الرابط الإلكتروني لنظم نور التربوي، واختيار تسجيل ولي أمر جديد لمن هو يقوم بالتسجيل لأول مرة، وناك دليل إرشادي لتوضيح كيفية التسجيل والحصول على كلمة المرور.

تسجيل نظام نور للصف الأول الابتدائي

طريقة التسجيل بالصور في نظام نور

تسجيل ولي الأمر نظام نور

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين

التوجه إلى موقع تسجيل الطلاب والإطلاع على أدلة المستخدمين يكون من خلال موقع نور للإدارة التربوية.

موقع نظام نور تسجيل المستجدين

يعرض الرب المرفق بعالية توضيحات لأهم الخدمات ومن بينها شرح نظام نور تسجيل طالب جديد 1440 لمن يقوم بالتسجيل والتعامل لأول مرة.

تحديث : اليوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان يتم بدء التسجيل للطلاب المستجدين في موقع نور لشريحة الطلاب غير السعوديين من يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الخاص “الآباء”، في مدارس التعليم العام.

تحديث: يبدأ اليوم 18-8-1439 تسجيل طالب جديد في نظم نور لمن تقلل أعمارهم عن 6 سنوات وفق ما هو مبين في الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين من السعوديين وغير السعوديين.

تحديث: يستمر تسجيل الطلاب في موقع نور وفق الشريحة الموضحة في الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1439-1440، وطريقة أو شرح التسجيل موع من خدمات نور التربوية.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين

مرفق بعالية شرح بالصور حول طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور بجانب الشرح المقدم على رابط تسجيل حساب ولي الأمر من موقع نور لتوضيح كيفية إضافة طالب في الابتدائية، وفق اللوائح النظامية وشريحة الأعمار.