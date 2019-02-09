الطريقه الصحيحه للاستعلام عن المقطوعة..كيف الاستعلام برقم الهويه 1440 هجريا

صرحت وزارة الضمان الاجتماعي الخاص بالمملكة العربية السعودية انه تم صرف المقطوعة لشهر جمادي الأخر الحالي لجميع المواطنين والمستفيدين التي تنطبق عليهم الشروط،كما نوهت إلي سرعه التسجيل في المقطوعه بالنسبة للأسر التي لم تسجل من قبل وبسرعه تحديث البيانات بشكل دوري والتعديل فيها في حاله ميلاد احد الأبناء الجدد أو تغيير محل الإقامة أو الحساب البنكي أو تغيير دخل الأسرة سوء بالزيادة أو النقصان.

الطريقه الصحيحه للاستعلام عن المقطوعه

الطريقة الأولي : هناك العديد من الطرق من اجل الاستعلام عن المقطوعة ولعل افضل هذه الطرق هي الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعمل استعلام عن المقطوعه برقم الهويه وإدخال رقم الهوية والرقم السري (كلمة المرور) وإدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي كلمة دخول ومن خلال هذه الطريقة يتمكن المواطن من معرفة كافة بياناته بطريقة صحيحة جدا وسريعة بالفعل.

الطريقه-الصحيحه-للاستعلام-عن-المقطوعه

الطريقة الثانية : هي الاتصال بمركز خدمة “الضمان الاجتماعي المقطوعه” علي رقم “19911” من المعروف أن هذه الخدمة متاحة علي مدار اليوم ولمدة 24 ساعة من اجل الرد علي استفسارات المواطنين ومن اجل الرد علي تأخير بعد الطلبات وصممت من اجل خدمة المواطنين داخل جميع أنحاء المملكة بالفعل، كما يستطيع الكثير من المواطنين بتقديم خطاب تظلم إلي وزارة الضمان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال رقم الخدمة الخاص بالمقطوعة ومن اجل تيسير عمل الاستعلام في أي وقت علي كافه المواطنين.