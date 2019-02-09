تسجيل طالب جديد نظام نور بالسجل المدني الصف الأولى الابتدائي 1440-1441

فتح تسجيل طالب جديد بالصف الأول الابتدائي عبر رابط نظام نور من حساب ولي أمر سواء بعد فتح حساب جديد لولي أمر، أو استعادة بيانات ولي أم مسجل، خلال فترة تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية والروضة الحكومية للعام الدراسي 1440-1441 وفق توقيات الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد بالمدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومرفق فيما مواعيد فترح تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين على موقع نور خلال الشهور المقبلة وحتى بداية الدراسية العام المقبل بمشيئة الله.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور تتم من خلال حساب ولي الأمر كما أشرنا بعالية، وبالتالي وجب على أولياء الأمور من يترقبون موعد فتح تسجيل طلاب الابتدائي المستجدين وفق الخطة الزمنية لوزارة التعليم، الدخول على نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، أو تسجيل الدخول على موقع نور بالسجل المدني لاستعادة بيانات الدخول لحساب ولي أمر مسجل وفقد بيانات دخوله.

تسجيل طالب جديد نظام نور الصف الأول الابتدائي

تسجيل ولي أمر جديد على موقع نور المركزي للخدمات التربوية، وفر له شرح مستقل على الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي، حيث تمر عملية التسجيل بعدة خطوات حتى تفعيل الحساب على نظام الخدمات التربوية لوزارة التعليم السعودية، فقط اختار تسجيل ولي مر جديد غن كانت هذه هي المرة الأولي لك، بعدها اطلع على الدليل الإرشادي لكيفية فتح حساب جديد، للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى خدمات تسجيل طالب جديد بالصف الأول الابتدائي، مرفق أدناة الضوابط التي نص عليها تعميم وزارة التعليم بخصوص تسدل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية.

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

رابط نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

نظام نور لتسجيل المرحلة الابتدائية 1440ھ برقم الهوية الوطنية والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات

البوابة الرسمية للدخول على نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني ومنها فتح حساب مستخدم جديد، ومتابعة تفاصيل ومواعيد خطة وزارة التعليم لتسجيل طالب جديد في المرحلة الابتدائية والروضة الحكومية.

تحديث: اليوم 9-2-2019 بدأت مرحلة جديدة من تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، لمن سيتم 6 سنوات او أقل بمدة 90 يوم وفق الخطة الزمنية المرفق بيان لها بعالية.