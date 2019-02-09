، "نمار".. بوابة الرياض الغربية تعاني عدم وصول التيار الكهربائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي امتدت مطالباتهم لـ 30 عامًا

ناشد أهالي حي نمار الغربي شركة الكهرباء وأمانة منطقة الرياض إيصال خدمة التيار الكهربائي للموقع الذي يعتبر واجهة الرياض وبوابته الغربية. ويسمى الحي بـ 3020، وتنعم بالخدمة جميع الجهات الرسمية المحيطة به.

وبحسب الأهالي في حديثهم لـ"الخليج 365"، فإن منهم من يسكن منزله بواسطة مولدات كهرباء، تمدهم بالطاقة، ورغم ذلك يعانون غلاء أسعارها، وغلاء وقودها، وكثرة أعطالها.. وقد امتدت مطالباتهم لـ 30 عامًا.

وأشاروا إلى أن المخطط معتمد من صندوق التنمية العقاري، ويخصم الأقساط منذ فترة طويلة على بعض المستفيدين، كما يملك الكثير منهم رخصة بناء.