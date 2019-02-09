، الخدمة المدنية لـ"الخليج 365": الترشيح للوظائف مستمر عبر "جدارة" .. والإعلان من خلال الجهات الحكومية ،

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أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الترشيح للوظائف الحكومية مستمر من خلال "جدارة"، موضحة أن الإعلان عن الاحتياج والوظائف سيكون من خلال الجهات الحكومية نفسها بعد التمكين.
وبحسب مصادر فإنه لن يكون هناك أي إعلان هذا العام عن وظائف من خلال وزارة الخدمة المدنية.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر لـ"الخليج 365"، إن التوظيف كان إجراءً سنويًا يتم من خلال وزارة الخدمة المدنية قِبل قرار التمكين، حيث تم إسناد ذلك للجهات الحكومية نفسها. وأوضح أن كل جهة ستعلن عن وظائفها حسب احتياجها وأن الترشيح سيستمر من خلال "جدارة".
وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال تمكين الجهات الحكومية من وظائفها إلى تقديم الدعم لها في إدارة مواردها، وتسهيل إجراءات العمل لديها وفق متطلباتها بيئتها الوظيفية، وما تحتمه مصلحة العمل العامة.
ودعت الوزارة المختصين في الموارد البشرية في الجهات الأخرى بالتقيد بالضوابط التنظيمية والتصنيفية، وبيّنت أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكد لها توفر القدرة لدى كوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية من إدارة الجوانب الوظيفية في جهاتهم.
وأشارت إلى أنها ستكون عونًا وداعمًا دائمًا للجهات الحكومية بكل ما تملكه من إمكانات فنية وإدارية لقيامها بدورها على أكمل وجه.
الخدمة المدنية لـ"الخليج 365": الترشيح للوظائف مستمر عبر "جدارة" .. والإعلان من خلال الجهات الحكوميةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-02-09
أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الترشيح للوظائف الحكومية مستمر من خلال "جدارة"، موضحة أن الإعلان عن الاحتياج والوظائف سيكون من خلال الجهات الحكومية نفسها بعد التمكين.
وبحسب مصادر فإنه لن يكون هناك أي إعلان هذا العام عن وظائف من خلال وزارة الخدمة المدنية.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر لـ"الخليج 365"، إن التوظيف كان إجراءً سنويًا يتم من خلال وزارة الخدمة المدنية قِبل قرار التمكين، حيث تم إسناد ذلك للجهات الحكومية نفسها. وأوضح أن كل جهة ستعلن عن وظائفها حسب احتياجها وأن الترشيح سيستمر من خلال "جدارة".
وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال تمكين الجهات الحكومية من وظائفها إلى تقديم الدعم لها في إدارة مواردها، وتسهيل إجراءات العمل لديها وفق متطلباتها بيئتها الوظيفية، وما تحتمه مصلحة العمل العامة.
ودعت الوزارة المختصين في الموارد البشرية في الجهات الأخرى بالتقيد بالضوابط التنظيمية والتصنيفية، وبيّنت أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكد لها توفر القدرة لدى كوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية من إدارة الجوانب الوظيفية في جهاتهم.
وأشارت إلى أنها ستكون عونًا وداعمًا دائمًا للجهات الحكومية بكل ما تملكه من إمكانات فنية وإدارية لقيامها بدورها على أكمل وجه.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:34 PM
بعد تأكد الوزارة من قدرة كوادر الجهات المعنية على إدارة الجوانب الوظيفية لديهم
أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الترشيح للوظائف الحكومية مستمر من خلال "جدارة"، موضحة أن الإعلان عن الاحتياج والوظائف سيكون من خلال الجهات الحكومية نفسها بعد التمكين.
وبحسب مصادر فإنه لن يكون هناك أي إعلان هذا العام عن وظائف من خلال وزارة الخدمة المدنية.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر لـ"الخليج 365"، إن التوظيف كان إجراءً سنويًا يتم من خلال وزارة الخدمة المدنية قِبل قرار التمكين، حيث تم إسناد ذلك للجهات الحكومية نفسها. وأوضح أن كل جهة ستعلن عن وظائفها حسب احتياجها وأن الترشيح سيستمر من خلال "جدارة".
وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال تمكين الجهات الحكومية من وظائفها إلى تقديم الدعم لها في إدارة مواردها، وتسهيل إجراءات العمل لديها وفق متطلباتها بيئتها الوظيفية، وما تحتمه مصلحة العمل العامة.
ودعت الوزارة المختصين في الموارد البشرية في الجهات الأخرى بالتقيد بالضوابط التنظيمية والتصنيفية، وبيّنت أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكد لها توفر القدرة لدى كوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية من إدارة الجوانب الوظيفية في جهاتهم.
وأشارت إلى أنها ستكون عونًا وداعمًا دائمًا للجهات الحكومية بكل ما تملكه من إمكانات فنية وإدارية لقيامها بدورها على أكمل وجه.
، الخدمة المدنية لـ"الخليج 365": الترشيح للوظائف مستمر عبر "جدارة" .. والإعلان من خلال الجهات الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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