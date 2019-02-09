محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سالم صالح القرني بزواجه من كريمة سعيد هاشم الزهراني -رحمه الله-. وأُقيم حفل الزواج أمس الجمعة بمحافظة المخواة بحضور أصدقاء العريس وزملائه في إدارة الأسلحة والمتفجرات بالباحة. "القرني" يحتفل بزواجه في المخواة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09 احتفل الشاب سالم صالح القرني بزواجه من كريمة سعيد هاشم الزهراني -رحمه الله-. وأُقيم حفل الزواج أمس الجمعة بمحافظة المخواة بحضور أصدقاء العريس وزملائه في إدارة الأسلحة والمتفجرات بالباحة. 09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440 10:33 PM اخر تعديل 09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440 10:53 PM احتفل الشاب سالم صالح القرني بزواجه من كريمة سعيد هاشم الزهراني -رحمه الله-. وأُقيم حفل الزواج أمس الجمعة بمحافظة المخواة بحضور أصدقاء العريس وزملائه في إدارة الأسلحة والمتفجرات بالباحة. ، "القرني" يحتفل بزواجه في المخواة ،

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