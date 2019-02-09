- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سالم صالح القرني بزواجه من كريمة سعيد هاشم الزهراني -رحمه الله-.
وأُقيم حفل الزواج أمس الجمعة بمحافظة المخواة بحضور أصدقاء العريس وزملائه في إدارة الأسلحة والمتفجرات بالباحة.
"القرني" يحتفل بزواجه في المخواةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
احتفل الشاب سالم صالح القرني بزواجه من كريمة سعيد هاشم الزهراني -رحمه الله-.
وأُقيم حفل الزواج أمس الجمعة بمحافظة المخواة بحضور أصدقاء العريس وزملائه في إدارة الأسلحة والمتفجرات بالباحة.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:33 PM
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:53 PM
احتفل الشاب سالم صالح القرني بزواجه من كريمة سعيد هاشم الزهراني -رحمه الله-.
وأُقيم حفل الزواج أمس الجمعة بمحافظة المخواة بحضور أصدقاء العريس وزملائه في إدارة الأسلحة والمتفجرات بالباحة.
، "القرني" يحتفل بزواجه في المخواة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "القرني" يحتفل بزواجه في المخواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.