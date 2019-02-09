، "مرايا" التطوعي بالأفلاج يطلق مبادرة توزيع الورود بحديقة سحاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة عدد من المتطوعات من بنات المحافظة

انطلقت اليوم أولى مبادرات فريق مرايا التطوعي، وذلك في حديقة سحاب في محافظة الأفلاج التي اشتملت على توزيع باقات الورود على زوار الحديقة من مختلف الجنسيات، من الرجال والنساء وكبار السن.

وقد لاقت المبادرة استحسان أهالي محافظة الأفلاج مشيدين بها، وبمشاركة عدد من المتطوعات من بنات المحافظة.