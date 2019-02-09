شيّعت جموع المصلين بعد صلاة العصر اليوم السبت جثمان المبتعث بندر عامر البارقي بمسجد سارة العجمي، حيث دُفن بمقبرة قرية البشامة بـمحافظة “بارق”، غربي منطقة عسير. وكان الجثمان قد وصل، أمس الجمعة، من لوس أنجلوس إلى مدينة جدة، ومنها إلى أبها، فمحايل عسير، ثم محافظة بارق، بعد أن توفي داخل مسكنه بمقاطعة سانت دييجو بولاية كاليفورنيا. يُذكر أن الأجهزة الأمنية في سان دييجو باشرت تحقيقاتها في وفاة المبتعث البالغ من العمر 21 عاما، فيما أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدات بالقتل، كما تم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية هناك لمتابعة القضية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: جموع المصلين في “بارق” يشيعون جنازة المبتعث “بندر” المتوفى في أمريكا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.