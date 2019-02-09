“التعليم” تعلن الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام...

أعلنت وزارة التعليم الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور، مبينة أنه سيتم إقفال باب التسجيل في 21 سبتمبر 2019. وقالت إن تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية، والأهلية المطبقة للبرامج الدولية مستمر من 6 يناير، وأن تسجيل الطلاب السعوديين، وأبناء السعوديات في مدارس الحكومة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجرى بها المفاضلة، يبدأ اعتباراً من اليوم السبت 9 فبراير.

وأوضحت أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين سيبدأ في 10 مارس المقبل، أما تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي سيبدأ في 24 مارس. وأضافت الوزارة أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين لنسبة التسجيل، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص سيبدأ في 7 أبريل المقبل، أما تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الوزارة لجميع الجنسيات في جميع المدارس سيبدأ في 28 أبريل. وذكرت أن تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات في جميع المدارس سيكون اعتباراً من يوم 18 أغسطس القادم. وأبانت الوزارة أن تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجرى بها المفاضلة انتهى يوم أمس الأول الخميس الموافق 7 فبراير.