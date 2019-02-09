أمير الجوف يهاتف مواطناً تبرع بكليته لطفلة يتيمة لا يعرفها

أجرى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم السبت اتصالاً هاتفياً بمواطن تبرع بكليته لطفلة يتيمة لا تربطه بها صلة قرابة. واطمأن الأمير خلال الاتصال على صحة المواطن عبدالهادي طحيطر النواق الشراري، منوهاً بموقفه الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. من جانبه، أعرب الشراري عن شكره لأمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه على صحته، مؤكداً أن ما قام به من عمل يبتغي بهوجه الله تعالى. وكان المواطن عبدالهادي الشراري قد تبرع بكليته للطفلة بدون مقابل، بعدما بلغه بحثها عن متبرع بكليته ينهي معاناتها والتي تهدد حياتها، وعلمه بظروفها الصعبة لكونها وحيدة أمها ووالدها متوفى، وليس لها إخوة يساعدونها.

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