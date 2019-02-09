كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني تحسن فرص الأمطار كثيراً على مناطق الرياض والقصيم والشرقيه وبشكل أقل على مكه ومرتفعات الجنوب خلال الـ48 ساعة القادمة. وأوضح الجهني أن الأمطار تعاود النشاط من جديد على شمال المملكة والسواحل الغربية نهاية الأسبوع ما بين غزيرة ومتوسطة. ووجه رسالة لأهالي الرياض والشرقية عبر حسابه في تويتر قائلا : “أهل الرياض والشرقية والقصيم على موعد مع الأمطار إن شاء الله من هذه الليلة وتستمر حتى يوم الاثنين ،غزارتها متفاوتة وأفضل العناصر مابين الرياض والقصيم غداً الأحد، فالكم الخيرات يارب”.

كانت هذه تفاصيل خبر “الجهني” يكشف عن خريطة أمطار الليلة ويحدد موعد نهايتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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